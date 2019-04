Em partida de sete gols, Chelsea bate Slavia Praha e vai às semis da Europa League

Em jogo movimentado pelas quartas de finais da UEFA Europa League, o Chelsea enfrentou o Slavia Praha nesta quinta-feira (18) no Stamford Bridge e venceu por 4 a 3, gols de Pedro (duas vezes), Simon Deli (contra) e Giroud para os blues e Soucek e Sevcik (duas vezes). Com o placar, o time comandado por Maurizio Sarri se classificou para a semifinal da competição e vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Como a equipe da casa venceu a primeira partida na República Tcheca por 1 a 0, bastava apenas um empate para se classificar, mas os azuis começaram a partida a 100 km/h. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Pedro fez boa jogada com o atacante Giroud, que deixou o espanhol na cara do gol para abrir o placar para o Chelsea.

Aos oito minutos, Hazard fez boa jogada pela esquerda, cruzou para a área, Pedro chegou finalizando, a bola resvalou na trave , que depois pegou no zagueiro Simon Deli e morreu no fundo da rede, o time inglês fez 2 a 0 com menos de 10 minutos.

Os Blues não pararam de atacar. Aos 17 minutos, Pedro entrou sozinho pelo lado direito, achou Giroud desmarcado, o francês só empurrou a bola para o fundo do gol. O Slavia Praha só acordou aos 25 mnutos. Petr Sevcik cobrou escanteio e Tomás Soucek cabeceou bonito para diminuir o placar.

Pouco tempo depois, aos 27, após bobeira da defesa adversária, Pedro escorou a bola e fez o quinto gol do jogo. Um primeiro tempo muito movimentado que resultou na vitória do mandante por 4 a 1.

No segundo tempo, o Chelsea diminuiu o ritmo e o Slavia Praha o placar, logo aos seis minutos, Petr Sevcik fez o segundo gol tcheco após assistência de Tomás Soucek. A dupla de meias estava afiada durante o jogo. Aos nove minutos, outra assistência de Tomás Soucek para Petr Sevcik fazer o terceiro gol dos visitantes. o jogo ganhou um pouco de drama e ficou assim até o fim da partida. No final, o Chelsea saiu classificado após vencer as duas partidas do confronto.

As datas dos dois jogos da semifinal já estão definidas. O primeiro confronto entre Chelsea e Eintracht Frankfurt será dia 2 de maio na Alemanha, a volta será dia 9, na Inglaterra.