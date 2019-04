Unai Emery enaltece classificação do Arsenal na Europa League: "Orgulhoso dos meus jogadores"

O Arsenal venceu o Napoli por 1 a 0, no San Paolo. Após vencer os italianos por 2 a 0, em Londres, mais que garantiu sua vaga à segunda semifinal consecutiva na Europa League. O técnico Unai Emery ficou satisfeito com o rendimento dos Gunners. Para ele, o time conseguiu pressionar os adversários e sair com o triunfo.

"Sim, estou muito orgulhoso dos meus jogadores e orgulhoso do nosso trabalho. Porque aqui nós mostramos que os jogadores podem jogar contra bons jogadores e mostrar uma grande personalidade com nossas ideias. Talvez quiséssemos ter mais posse de bola e controlar o jogo com a bola um pouco melhor, mas não fizemos tudo o que eu queria. Mas a nossa posição no primeiro tempo foi muito boa em campo, pressionamos bem e paramos as combinações. Nosso objetivo era marcar e ser consistentes ao longo dos 90 minutos".

O espanhol descreveu o bom momento dos clubes ingleses. No entanto, exaltou a qualidade do Napoli.

"Acho que na minha carreira vivi momentos diferentes. Às vezes, equipes inglesas ou equipes espanholas ou alemãs, e agora é um bom momento para as equipes inglesas na Europa. Jogamos contra o segundo time do campeonato italiano, com jogadores muito bons, eles jogam muito bem com suas combinações, eles fizeram uma grande atuação contra o Liverpool e saíram da Liga dos Campeões mesmo tendo os mesmos pontos. Este é um bom resultado em dois jogos, mas conseguimos o resultado porque os respeitamos muito. Nosso respeito por eles nos deu uma performance séria em duas partidas. Mas o Napoli é uma grande equipe na Europa, uma equipe muito grande".

Unai ainda revelou a importância de disputar a competição, no qual, dá acesso a Liga dos Campeões. De acordo com o comandante, a Liga Europa acaba sendo mais importante.

"Eu cresci muito nesta competição, a Liga Europa, e acho que isso nos dá uma grande oportunidade quando não podemos jogar na Liga dos Campeões. É uma chance de fazer algo importante, esta competição é importante para nós porque nos dá a chance de jogar na Liga dos Campeões no ano que vem. A nossa liga nacional tem muitas equipes para disputar o G-4 e a Liga Europa é para mim e para nós muito importante. Hoje o Napoli com os seus jogadores mostraram que queriam fazer algo grande, e se vencemos é porque trabalhamos muito bem".