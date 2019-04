Talisca decide no último minuto e Guangzhou Evergrande bate Shandong na Superliga Chinesa

Do outro lado do mundo, a Superliga Chinesa fez a bola rolar pela sexta rodada do campeonato nacional. E no confronto mais importante da ronda, o Guangzhou Evergrande empatava com o Shandong Luneng até os 94 minutos, mas Talisca, numa batida de falta perfeita, deu a vitória, por 2 a 1, ao time do sul da China contra a equipe de Pellè, Fellaini e Gil.

Talisca bisou

Precisando dos três pontos para seguir na briga pela liderança, o Evergrande começou em cima dos visitantes. Tanto que aos 19 minutos, o brasileiro Anderson Talisca desviou cruzamento da esquerda e abriu o placar. Depois do gol, o Shandong conseguiu ter mais a bola nos pés e adiantou a marcação. Deu certo!

Aos 35', o belga Fellaini quase marcou num chute de longe, mas a pelota passou ao lado da trave. Entretanto, nos acréscimos da primeira etapa, Graziano Pellè aproveitou batida de falta da intermediária e cabeceou para o gol empatando em 1 a 1. O tento teve análise do VAR e foi confirmado.

Na volta do intervalo, o Guangzhou voltou em cima. Lin Gao e Zhang Xiuwei levaram perigo ao goleiro do Shandong, mas Wang defendeu as duas finalizações. O jogo ficou aberto, mas os laranjas mandantes eram mais efetivos. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura!

Já nos acréscimos, aos 95', Lin Gao sofre falta a dois metros do bico da grande da área. Talisca pega a bola e bate... gol do Guangzhou! 2 a 1 e mais três pontos na conta.

Que golaço do Talisca. No último minuto, dando a vitória ao Guangzhou Evergrande, torna o gol mais bonito ainda! 🇨🇳🇧🇷 pic.twitter.com/v6UvcjdoTf — Repórter Leonardo José 🎙️ (@ReporterLeoJose) April 19, 2019

Colou no líder

Agora, o Guangzhou Evergrande chegou aos 15 pontos e à vice-liderança. O líder Beijing Guoan — de Renato Augusto — também tem 15, mas ainda joga na rodada contra o Hebei Fortune — ex-time do são paulino Hernanes. Já o Shandong Luneng fica na sexta posição, com sete pontos.