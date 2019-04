Augsburg massacra Stuttgart em confronto direto contra o rebaixamento na Bundesliga

Entrou para jogar uma decisão! Assim foi o ânimo do Augsburg na partida contra o Stuttgart, em confronto direto na luta contra o rebaixamento na 30ª rodada da Bundesliga. Jogando em casa, o FCA bateu o pé em seus domínios e mostrou quem foi superior. O chocolate por 6 a 0 deu tranquilidade ao Time da Árvore, que abre dez pontos de vantagem contra o próprio VSF, que se prende à 16ª colocação, a da repescagem.

Vira três... acaba seis!

A primeira parte do confronto foi de total domínio do Augsburg. Mandante, o FCA começou o jogo em cima dos Suábios. Logo aos 11 minutos, Rani Khedira abriu o placar batendo de primeira após cruzamento da direita: 1 a 0. Não contente, o Time da Árvore seguiu atacando e, numa cobrança de escanteio, Andre Hahn dominou e chutou forte para ampliar: 2 a 0 aos 18'.

O Stuttgart estava perdido, atordoado em campo. E saiu o terceiro gol. Richter, em contragolpe, passa para Philip Max, que só empurrou às redes: 3 a 0 já aos 29 minutos. Depois disso, os visitantes conseguiram se segurar porque o rolo compressor adversário tirou o pé.

Depois do intervalo, o massacre continuou. Aos 53', em bate-rebate na área, Marco Richter pegou de bate-pronto e fez o quarto: 4 a 0. Em contra-ataque aos 58', Hahn deixou Max na boa para fazer o segundo dele: 5 a 0. Não perca as contas! O Stuttgart estava totalmente aberto e tomou o sexto. Aos 68' Richter fechou o caixão ao puxar ataque e bater forte de fora da área: 6 a 0. Até o final do jogo, o VSF agradeceu porque os mandantes não apertaram para marcar o sétimo gol.

Alívio para um, desespero para outro

Com a vitória acachapante, o Augsburg se isola na saída da repescagem e confirma a má fase do Stuttgart, que não sai da 16ª posição, com 21 pontos, dez a menos que o FCA, o 14ª. Na próxima rodada, o Time da Árvore abre a 31ª ronda ao receber a visita do Bayer Leverkusen, às 15h30 da sexta-feira (26). Os Suábios também jogam em casa, mas diante do Borussia Mönchengladbach, às 13h30 do sábado (27).