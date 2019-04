RB Leipzig vence M'gladbach e coloca uma mão na vaga para a Champions League

Pela 20ª rodada da Bundesliga, o Borussia Monchengladbach recebeu o RB Leipzig, com os times focados em uma vaga em Champions League da próxima temporada. Mas, os visitantes jogaram melhor e conseguiram importante resultado para chegar bem perto de cumprir seu objetivo.

O jogo foi movimentado desde o início, com chances de lado a lado, que assustando os goleiros. Mas, aos 17 minutos o árbitro da partida (com a ajuda do VAR), marcou pênalti para o time visitante. Marcel Halstenberg foi para a cobrança e fez o primeiro gol do jogo, o único do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a partida se tornou ainda mais movimentada, com o Leipzig arriscando mais do que o Borussia (8 x 7). Os Touros foram premiados cedo, logo aos seis minutos, com a boa jogada de Forsberg e mais um finalização certeira de Halstenberg, ampliando o placar.

A partir daí, o time da casa pressionou, e aos 16 minutos, Alassane Pleá marcou e deu esperanças a sua torcida. Nos momentos finais, o Borussia tentou o famoso "abafa", sem sucesso e a vitória ficou mesmo com o RB Leipzig.

Com a vitória, os vencedores do dia se mantêm na 3ª posição da tabela, com 61 pontos, nove a mais do que Eintracht Frankfurt, que ainda joga na rodada e há 10 do Borussia Mönchengladbach. Os dois times voltam a campo no sábado que vem (270). Os perdedores dessa rodada encaram o Suttgart, fora de casa, já os Touros enfrentam o Freiburg diante de sua torcida.