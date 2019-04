Gol atrás de gol! Hoffenheim goleia Schalke em busca de vaga na Liga Europa

Na Bundesliga, a 30ª rodada teve goleada na Alemanha! A partida entre Schalke 04 e Hoffenheim deste sábado (20), terminou em 5 a 2, no Veltins Arena, para os visitantes. Belíssima performance do Hoffenheim em campo. Belfodil marcou duas vezes e deu assistência, concretizando excelente fase nesta temporada.

O TSG, que está indo bem, garantiu 16 dos últimos 18 pontos disputados. O time busca uma vaga na Liga Europa, e disputa o sexto lugar da tabela com Leverkusen. Enquanto isso, o S04 está entre os cinco últimos e disputa a 15ª colocação com o Vfb Stuttgart.

Durante o início do primeiro tempo ambos os times criaram algumas chances, mas nada que fizessem os goleiros terem algum trabalho. Até que, aos 25', Ishak Belfodil abriu o placar: sexto gol dele em quatro jogos. Os anfitriões até tentaram reagir mas não criaram chances de gol. O segundo gol veio aos 45', com Andrek Kramaric; passe incrível de Demirbay. Kramaric encontrou o momento perfeito para deixar o placar 2 a 0 antes do intervalo.

Gol atrás de gol

Acreditando que o Schalke iria entrar para o segundo tempo com vontade de vencer, os Hoffes jogaram no contragolpe. Pênalti para os donos da casa, aos 15. Kaderabek em cima de Embolo. Daniel Caligiuri marcou. Mas aos 20', após belo cruzamento de Belfodi, Adam Szalai, finalmente balançou a rede — ele não marcava desde outubro. Seis minutos depois, Nadiem Amiri marcou o quinto gol da partida, quarto do lado dos visitantes. Amiri roubou a bola do adversário, correu para o gol e chutou sem dar chance para Nubel.

Seria Belfodi o homem do jogo? Aos 30 minutos, o jogador marcou o quinto gol do TSG. O atacante acumula 15 gols nesta temporada. Sete gols em 4 jogos. E para finalizar, no último minuto do segundo tempo, Guido Burgstaller diminiu a vantagem e marcou o segundo gol dos Azuis Reais. Placar final: 5 a 2 para o Hoffenheim.

E agora?

Para a próxima rodada, o Schalke visita o Borussia Dormund, vice-líder do campeonato, no dia 27 de abril. E o Hoffenheim joga em casa contra o Wolfsburg, nono colocado, no dia 28. A vitória da equipe de Julian Nagelsmann deixa o time com esperanças de garantir uma vaga na Liga dos Campeões, já que a diferença de pontos entre eles, e o quarto colocado Eintracht Frankfurt é de apenas dois pontos.