Bayern de Munique vence Werder Bremen e fica cada vez mais perto do título alemão

Faltando quatro rodadas para o final da Bundesliga, o Bayern de Munique segue firme e forte na liderança em busca de mais um título. Neste sábado (20), garantiu mais três pontos para a conta. O time bávaro recebeu o Werder Bremen, na Allianz Arena, e venceu por 1 a 0, com gol de Niklas Süle, pela 30ª rodada. Com 70 pontos, o time vermelho mantém a diferença entre quatro pontos com o segundo colocado, Borussia Dortmund. Já o Bremen se mantém em oitavo, com 46 pontos. A partida também contou com ótima atuação do goleiro Jiri Pavlenka e também da expulsão de Veljkovic.

Primeira etapa equilibrada

O Bremen tentou criar chances e segurar os donos da casa no primeiro tempo, e conseguiu, visto o número de finalizações e chutes a gol, apenas duas. O Bayern obteve boas chances mesmo com a pressão do rival, mas o goleiro Jiri Pavlenka realizou defesas memoráveis impedindo os bávaros de abrir o placar.

Aos 26, a melhor chance do jogo: a enfiada de Thiago Alcântara para Gnabry proporcionou bela jogada e a chance de fazer o primeiro, mas Pavlenka defendeu com o pé no canto do gol. No restante do jogo, o Bayern até conseguia furar a defesa dos rivais, mas era parado pelo goleiro.

Vitória apertada

No segundo tempo, o Bayern aproveitou a recuada do Bremen e foi melhor. Foi para cima e controlou o adversário. A primeira boa chance veio de Gnabry aos 6 minutos novamente após jogada pela direita e rolou para o chute do atacante Lewandowski, que com o rebote, deixou para Gnabry, mas parado por defesa. Dois minutos depois, o jovem aproveitou outra vez pela direita mas foi impedido por grande defesa.

Aos 12 minutos, Veljkovic recebeu o segundo amarelo e foi expulso após subir com o cotovelo e acertar Lewandowski, deixando o Bremen com um a menos. Foi somente aos 30 minutos que em falha de Rashika, um desvio em chute rasteiro de Süle, entrou para as redes, deixando o placar em 1 a 0. Após o gol, o Bayern teve mais liberdade para ir pra cima, com Lewandovski, Coman, Müller e Gnarby em contra-ataque.

O Bayern ainda espera o resultado entre Borussia Dortmund e Freiburg que acontece amanhã (21), às 10h30, no Schwarwald-Stadion. A diferença de quatro pontos pode cair para apenas um ponto em caso de vitória dos amarelos, adiando assim cada vez mais a certeza de título dos bávaros.

Na próxima rodada, o Bayern enfrenta o Nuremberg fora de casa, no domingo (28), às 13h. Já o Werder Bremen visita o Fortuna no sábado (27), pela 31ª rodada da Bundesliga.