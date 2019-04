Lemar marca no fim e Atlético de Madrid vence Eibar pelo Campeonato Espanhol

O Eibar recebeu o Atlético de Madrid pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Em jogo, morno, Lemar marcou o único gol da partida, que garantiu a permanência dos Colchoneros na vice-liderança da competição.

O primeiro tempo teve pouca criatividade de ambas as partes. No primeiro minutos Sergio Enrich fez jogada dentro da área e chutou, mas a bola raspou na trave e foi para fora.

Aos 8', veio o troco. Mas a finalização de Angel Correa saiu fraca e Dmitrovic fez a defesa com tranquilidade. No mais se viu muita luta de ambos os lados e pouco espaço para grandes jogadas ofensivas.

A segunda etapa começou mais animada, e logo de começo Morata finalizou, a bola passou muito perto do gol, mas foi pela linha de fundo. Minutos depois, o Atléti voltou a chegar, dessa vez com Koke, mas Dmitrovic brilhou em excelente defesa e não permitiu que o placar saísse do zero.

No final da partida, Godín teve a chance de abrir o placar, mas o goleirão do Eibar bem colocado, evitou que a cabeçada certeira do uruguaio encontrasse as redes. Mas aos 40', não teve jeito, Lemar recebeu de Koke e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol, 1 a 0.

O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira( 24), quando recebe o Valencia no Wanda Metropolitano. Já o Eibar visita o Huesca, lanterna do Campeonato Espanhol, na terça-feira(23).