Juventus derrota Fiorentina e conquista octacampeonato pelo Italiano

Turim está em festa! A Juventus conquistou o octacampeonato do Campeonato Italiano em cima da Fiorentina. De virada, a equipe bianconeri venceu a Viola por 2 a 1. Alex Sandro e Pezzella (contra) garantiram o 37º título da Velha Senhora, enquanto Milenkovic marcou para o time de Florença.

Após levantar o troféu com cinco rodadas do fim da competição nacional, a Juve quebrou um recorde: é o único clube das principais ligas europeias a conquistar oito títulos seguidos.

Apesar do triunfo, quem apareceu comandando o ataque foi a Fiorentina. Aos 5', a bola foi lançada na área. Chiesa dividiu com a defesa, Milenkovic aproveitou a sobra e arrematou no centro do gol.

Gostando do jogo, Chiesa puxou contra-ataque para a Viola. No entanto, Bonucci colocou para escanteio. Aos 25', Mirallas deu passe em profundidade para Simeone, que estufou as redes, mas o jogador à frente da linha adversária e o tento foi anulado.

Aos 33', o camisa 9 acionou Chiesa. O atacante chutou de fora da área e a bola morreu na trave direita. Três minutos depois, Pjanic cobrou escanteio, Alex Sandro completou de peixinho e mandou no canto, sem chances para Lafont.

Na reta final, Chiesa recebeu na intermediária. Com a canhota mandou uma bomba no travessão. No rebote, Simeone acabou finalizando para fora.

Foto: Reprodução/Juventus

A Velha Senhora apareceu mais ligada na segunda etapa. Aos 52', Cristiano Ronaldo driblou Milenkovic, tocou para Bernardeschi, mas Pezzella tentou impedir e mandou contra o patrimônio.

Com amplo domínio dos donos da casa, Pjanic arriscou de fora da área, Lafont fez grande defesa e mandou para escanteio. Nos minutos finais, Dabo tinha tudo para igualar. Aos 90', Simeone enfiou para o meia dentro da área, que arrematou no canto e Szczesny salvou com os pés.

Foto: Reprodução/Juventus

Com o resultado, a Juventus chega aos 87 pontos. Por sua vez, a Fiorentina não possui nenhuma vitória nos últimos cinco jogos e está na 11ª posição, com 40.