Com golaço de Richarlison, Everton atropela United no Goodison Park pelo Inglês

No domingo de Páscoa na Premier League, o Everton garantiu que não vai faltar chocolate para Manchester United, aplicando um goleada de 4 a 0, dentro do Goodison Park. Richarlison, Sigurdsson, Digne e Walcott foram os autores dos gols do jogo.

Sem tomar conhecimento de quem estava do outro lado, os donos da casa foram pra cima e conseguiram seu gol logo cedo, aos doze minutos. Pelo lado esquerdo, Digne cobrou um lateral para dentro da área e, depois de um bate-rebate, a bola caiu nos pés de Richarlison, que acertou um voleio para vencer De Gea.

Os Red Devils tentaram se soltar em campo para buscar o empate, mas quem se aproveitou dessa estratégia foram os Toffees que, em contra-ataque, conseguiram ampliar. Em jogada de velocidade, Sigurdsson encontrou a zaga adversária bagunçada e arriscou um chute de fora, rasteiro, que foi no canto direito da meta.

Com um futebol apático, o United pouco chegou a representar algum tipo de ameaça durante toda a primeira etapa. Sem conseguir espaços para sair do campo de defesa, a única chance veio após um levantamento de Rashford para a área, mas a zaga tranquilamente afastou o perigo.

Com chute de longe, Sigurdsson ampliou, ainda na primeira etapa (Divulgação / Everton)

O ritmo do segundo tempo foi como terminou o primeiro, só uma equipe jogando. E assim como nos primeiros minutos, os Blues marcaram mais um logo de cara, estabelecendo a goleada. Após cobrança de escanteio fechada, De Gea afastou de soco, mas Digne pegou o rebote com um chute de primeira, que passou por todo mundo e caiu no canto esquerdo das redes.

Pouco depois veio o quarto. Mais uma vez começando em um lateral, e com os atacantes muito mais rápidos que os defensores, Walcott avançou livre pela esquerda, ficando cara a cara com o goleiro e guardando com facilidade no canto direito.

Com o jogo se aproximando do final, os visitantes, que não tinham muito mais o que perder, passaram a ficar mais no campo de ataque, tentando algumas finalizações sem muito perigo. Os mandantes administraram bem essa pressão e garantiram a vitória.

Com o resultado, os Red Devils ficam na sexta colocação, com 64 pontos, perdendo a chance de encostar na zona de classificação para a Champions League. Logo atrás estão os Toffees, com 49 pontos, passando o Watford nos critério de saldo de gols.

Na próxima quarta-feira (24), o Manchester United faz o clássico contra o Manchester City, no Old Trafford, às 16h (Horário de Brasília). No sábado (27), o Everton visita o Crystal Palace, no Selhurst Park, às 11h.