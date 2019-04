Crystal Palace domina e bate Arsenal pela Premier League

Em jogo de muitas emoções, Arsenal e Crystal Palace se enfrentaram no Emirates Stadium pela 34ª rodada da Premier League. O placar da peleja foi 3 a 2 para os visitantes com gols de Benteke, Zaha e McArthur. Pelos gunners os tentos foram de Ozil e Aubameyang.

A partida começou equilibrada com chances para as duas equipes principalmente em bolas aéreas. E foi assim que os visitantes abriram o placar. Milivojevic cruzou e Benteke completou de peixinho. Vale lembrar que o atacante belga não marcava gols a quase um ano.

Na segunda etapa os Gunners voltaram com mudanças que logo surtiram efeito resultando no gol de Ozil após passe de Lacazette. Muitos esperavam a virada dos donos da casa mas o que se viu foi o Palace voltando ficar à frente no placar com gol de Zaha em chute no canto esquerdo de Leno. Os eagles ainda ampliaram a vantagem com McArthur após passe de cabeça de Kelly.

Nos últimos 15 minutos de jogo, o Arsenal ainda buscava o gol e chegou a diminuir após bela jogada de Aubameyang, que finalizou bem no canto esquerdo.

Com a derrota, o Arsenal se manteve com 66 pontos e ocupa a 4ª colocação podendo ser ultrapassado pelo Chelsea que ainda joga na rodada. O Palace com a vitoria chegou a 42 pontos e ficou no 12º lugar.