Lenda do futebol inglês, Robbie Fowler treinará primeiro clube da carreira

Polêmico, extravagante, craque, vencedor e agora técnico. Lenda do futebol inglês, Robbie Fowler terá o primeiro desafio da carreira comandando um clube de futebol. Hoje com 44 anos, o ex-atacante foi anunciado nesta terça-feira (23) pelo Brisbane Roar, equipe da Liga Australiana. Competição que ele jogou pouco antes de pendurar as chuteiras.

O desafio de Fowler no banco de reservas não será dos mais fáceis. Em uma liga de dez times, o Brisbane Roar é apenas o nono, com 18 pontos. Para se ter ideia, o líder do campeonato tem 58. Ou seja, 40 a mais. Antes do inglês desembarcar para assinar o contrato, o time foi goleado dentro de casa por 6 a 1, perante ao Newcastle Jets, que também não fez grande campanha.

Com a competição chegando ao fim, a contratação de Robbie Fowler tem base numa ideia de médio-prazo, visando o intuito do Brisbane Roar voltar a ser uma potência local, como conseguiu se estabelecer há poucos anos, sendo campeão em 2013/14. Para aceitar o convite e dar início a nova empreitada, Fowler teve a promessa da montagem de um time forte e de bom investimento.

Histórico e tido como "lendário", Robbie Fowler é um dos maiores artilheiros da história do Liverpool, com 183 gols em 369 jogos pelos Reds. O atleta, que já comemorou gol simulando cheirar cocaína em uma cena marcante, também teve boas passagens por Leeds e Manchester City. Além, é claro, de gols e convocações pela Seleção Inglesa, onde pôde jogar duas Euros e uma Copa do Mundo.