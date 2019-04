Wolfsburg anuncia Oliver Glasner como treinador para próxima temporada 

O Wolfsburg anunciou na manhã desta terça-feira (23) que a partir da próxima temporada o austríaco Oliver Glasner estará no comando da equipe verde. O contrato é de três anos, até 2022. O atual treinador, Bruno Labbadia, deixará a equipe no final da competição.

Esta é a primeira experiência do treinador fora de seu país origem. Trabalhou como assistente técnico no RB Salzburg, e após esse período, teve uma carreira de um ano como técnico do Ried antes de ir para o LASK em 2015 em um papel duplo de técnico e diretor esportivo. Em 2017, liderou o Linz, onde teve boas atuações levando o time à elite e depois em quarto lugar. Atualmente, segue no LASK Linz, que ocupa a segunda colocação no Campeonato Austríaco, buscando uma vaga na Champions League.

O diretor geral do Wolfsburg, Jörg Schmadtke, mostrou-se satisfeito com a aquisição para a próxima temporada e elogiou a experiência do profissional.

"Estamos interessados ​​em Oliver Glasner há muito tempo e acompanhamos de perto o impressionante trabalho na Linz. As nossas conversas com ele confirmaram a impressão positiva que já tivemos e garantiram-nos que ele é a escolha certa para liderar o VfL Wolfsburg através deste próximo estágio de desenvolvimento. Estamos recebendo um técnico altamente qualificado e um verdadeiro jogador de equipe”.

Oliver garantiu que será um desafio treinador um time fora de sua "zona de conforto", mas garantiu que as conexões com a diretoria do clube foram instantâneas e que boas coisas estão por vir.

"A mudança para a Bundesliga da Alemanha é um grande desafio, e estou ansioso para continuar. Nas minhas discussões com Jörg Schmadtke e Marcel Schäfer, percebemos rapidamente que tínhamos as mesmas idéias sobre como trazer um futebol de sucesso e atraente para a VfL nos próximos anos. Além disso, as instalações em Wolfsburg são excelentes, então logo ficou claro para mim que eu queria assumir esse desafio. Sou muito grato ao LASK nos últimos anos e por me permitir me desenvolver como coach e trabalhar em um nível superior. Só vou ter memórias positivas deste tempo e posso prometer que darei tudo no tempo que for necessário para alcançar nossos objetivos”.

A temporada do Wolfsburg não é das melhores. O time ocupa a 9ª colocação da Bundesliga, com 46 pontos, fora da zona da Champions League e também da Europa League. No fim de semana, enfrenta o Hoffenheim fora de casa.