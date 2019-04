Em alta no Vitesse, Odegaard pode assinar com Ajax por valor recorde

Contratado como grande prodígio e promessa de craque, Odegaard deve deixar o Real Madrid sem nunca ter tido sequência no clube merengue. Mas engana-se quem pensa que o meia norueguês não passou de um "flop" (termo usado para promessas que não vingam). O jogador faz grande temporada no Vitesse da Holanda, e deverá ser adquirido por valor recorde pelo também gigante Ajax.

No Real Madrid, o naquela altura adolescente Odegaard chegou balado: salários de R$ 295 mil semanais, valor acima de algumas estrelas mundiais consolidadas, como Marcos Reus, por exemplo. Pelo time de cima do Real, porém, apenas duas partidas: uma entrando no decorrer num jogo na La Liga, e outra pela Copa do Rei, jogando os 90 minutos, quando foi titular pela primeira e provavelmente única vez. De geral, a maior participação acabou sendo pelo time B, que atua em divisões de acesso.

A partir de 2016 começaram os empréstimos. Todos para o futebol holandês. Primeiro no Heereven, e em seguida para o Vitesse - onde ele está hoje. Com 33 jogos, oito gols e nove assistências, o meia volta a ser falado em uma possível transferências que moverá valores inflados. Segundo o diário De Telegraaf, o diretor desportivo do Ajax Marc Overmans já conversa com o Real Madrid e acenou pagar 20 milhões de euros por Odegaard, que apesar da rodagem, ainda fará 21 anos.

Sensação europeia e de volta aos grandes palcos, o Ajax já prepara a próxima temporada visando repor prováveis perdas do atual time. Além de se dispor em abrir o bolso e bater seu recorde de transferência por Odegaard, o clube também tem acerto já oficial com outra sensação: o romeno Razvan Marin, que custou 12 milhões de euros e meio ao Standard Liége.