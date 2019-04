Milan mira contratação de dois brasileiros para próxima temporada

Tradicionalmente um dos clubes europeus com mais brasileiros em sua história, o Milan pode estar próximo de aumentar a sua legião. De acordo com o site Calcio Mercato, o time rossonero possui dois tupiniquins na mira: o atacante Malcom, do Barcelona, e o lateral esquerdo Emerson Palmieri, do Chelsea.

Segundo a publicação, os diretores do clube, Paolo Maldini e Leonardo, já teriam inclusive entrado em contato com os empresários dos atletas, restando apenas a negociação com os respectivos clubes. O site destaca também que o Barcelona já teria até definido um valor para a contratação do atacante, cerca de €50 milhões.

Ainda segundo o Calcio Mercato, a Internazionale entrou na disputa com o rival Milan pela contratação do brasileiro Malcom. Sem espaço no Barcelona sobre o comando do técnico Ernesto Valverde, o atacante disputou na atual temporada somente 19 partidas, com quatro gols marcados e duas assistências.