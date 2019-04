Manchester City bate United no Old Trafford e se aproxima do bicampeonato da Premier League

Em jogo decisivo pela Premier League, o Manchester City visitou o Manchester United nesta quarta-feira (24) em Old Trafford e venceu por 2 a 0, gols de Bernardo Silva e Sané. Com o resultado, o City ultrapassou o Liverpool na tabela e agora só dependerá apenas de si mesmo para ser bi-campeão da Premier League. Já os Red Devils, continuam na 6° colocação, quatro pontos a menos que o Chelsea, 4° colocado.

Esperava-se um domínio do City desde o começo do jogo, mas o United se impôs durante o primeiro tempo e fez uma partida muito equilibrada. Aos 15 minutos, Pogba fez lindo lançamento para Lingard, que dentro da área finalizou de primeira, a bola passou perto da meta do goleiro Ederson. Aos 43 minutos, após boa troca de passes, Sterling invadiu a área e chutou imprensado, De Gea salvou o United.

Na etapa final, o City voltou melhor, logo aos oito minutos, Bernardo Silva abriu o placar, o português fez jogada individual, encarou Luke Shaw e chutou no canto esquerdo do goleiro De Gea. Dois minutos depois de sofrer o gol, o United teve uma chance claríssima de empatar o jogo com Lingard. Após cruzamento de Rashford, o meia perdeu o gol, onde já não havia goleiro.

Os comandados de Pep Guardiola não paravam de atacar, e aos 20 minutos, em contra-ataque mortal, Sané recebeu passe de Sterling, que sozinho fez o segundo gol do City. Solskjaer ainda fez mudanças ofensivas no United, mas não obteve resultados positivos, no final, acabou 2 a 0 para os azuis de Manchester.

Com o resultado, o City chegou aos 89 pontos e encara o Burnley fora de casa no próximo domingo (29), às 10h05. Já o United, recebe o Chelsea em Old Trafford, também no domingo, às 12h30. Confronto direto pela vaga na Champions League.