Kovac elogia Bayern após avanço na DFB Pokal: "Merecidamente chegamos à final"

O Bayern de Munique carimbou a classificação para a final da Copa da Alemanha nesta quarta-feira (24) após vencer o Werder Bremen por 3 a 2, no Weserstadion, pela semifinal da competição. Com noite inspirada de Robert Lewandowski com dois gols e um de Müller, o time bávaro agora vai enfrentar o RB Leipzig.

O técnico Niko Kovac avaliou o jogo como positivo, confessou que a equipe deveria ter passado mas também pontuou o potencial do rival.

"Ambas as equipes fizeram uma grande exibição. No saldo das hipóteses, diria que merecíamos progredir, tendo tudo em conta. Defendemos a alta no primeiro tempo, não deixamos o Bremen abordar o nosso objetivo. Nós caímos mais e mais fundo após a marca da hora, convidando nossos oponentes para atacar, que não tinha sido o nosso plano. Eu sabia que estaria aberto novamente se o Bremen marcasse, estimulado pela fantástica torcida. Acho que merecidamente chegamos à final porque tivemos melhores chances que o Bremen. Foi a grande luta esperada, onde precisávamos do último golpe de sorte no final."

O autor de um dos gol do dia, Thomas Müller, também elogiou a atuação do Bremen e falou sobre os principais erros cometidos pela equipe. Afirmou também a força que uma possível decisão pede.

"Ambas as equipes investiram muito. A atmosfera foi excelente, como esperávamos. Fizemos uma boa exibição até o nosso segundo gol. O Bremen criou mais oportunidades do que na Bundesliga, tiveram mais força aqui. Nós merecidamente assumimos a liderança, tivemos algumas chances realmente boas. Então nós cometemos um ou dois erros e de repente o Bremen empatou as pontuações graças a sua incrível energia. Tudo foi possível, no final, foi para quem o colocou sobre a linha. , mas um jogo como este é decidido num piscar de olhos. Basicamente, tivemos mais chances, mas muita coisa pode acontecer na Copa. Foi uma disputa acirrada, fomos empurrados para os nossos limites."

No próximo domingo (28), o Bayern visita o Nuremberg no Max-Morlock-Stadion, pela 31ª rodada, às 13h. Com 70 pontos, o time vermelho precisa dos três pontos para assegurar o título. A diferença com o Borussia Dortmund é de apenas um ponto.