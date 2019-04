Chocolate rojiblanco! Sevilla vence lanterna e se mantém na briga por vaga na Champions

O treinador Paco Jemez jamais venceu uma partida no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. E a partida desta quinta-feira (25) não foi diferente. O Rayo Vallecano visitou o Sevilla, e a partida válida pela 34ª rodada da La Liga, terminou com goleada de 5 a 0, os Blanquirrojos continuam disputando com Getafe a quarta posição na tabela.

Durante a partida os visitantes mantiveram a posse de bola, mas os anfitriões tiveram sucesso na hora de finalizar. O primeiro tempo terminou no 0 a 0 com 45' cheio de faltas, e sem perigo. O primeiro gol veio aos nove minutos; Quincy Promes chutou com pé direito direto pro ângulo esquerdo; dois minutos depois o segundo gol veio com Munir El Haddadi, pé esquerdo e chute de fora da área, golaço depois do cruzamento de Pablo Sarabia.

El Haddadi deixou mais um, aos 16' acertou o centro do gol, marcando o terceiro do Sevilla. Além de dois gols, El Haddadi ainda deu uma bela assistência para Wissam Ben Yedder marcar o quarto gol; um chute de dentro da área no canto esquerdo do gol. O VAR foi chamado para revisar o gol, que foi confirmado. Com mais uma assistência de Pablo Sarabia, Bryan Gil fechou o placar. A equipe de Madrid não levou perigo para Tomás Vaclík, que mal foi mencionado durante a partida.

Com 55 pontos, o Sevilla fica na quinta posição da tabela de classificação, enquanto o Rayo Vallecano, com 28 é o lanterna do campeonato. Para a próxima rodada, Sevilla enfrenta o Girona e Vallecano recebe o Real Madrid no Campo de Vallecas. Ambos os jogos no domingo (28).