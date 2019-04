Kessié pode estar de saída do Milan rumo ao futebol espanhol

Ainda na briga por uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League, o Milan pode perder uma importante peça de seu elenco. De acordo com o site Tutto Mercato Web, o Atlético de Madrid estaria interessado no volante Franck Kessié.

Destaque e titular do rossonero na atual temporada, o jogador marfinense despertou o interesse do técnico Diego Simeone. Com bastante força física, além de dosar as descidas ao ataque com boa marcação, o atleta de 22 anos pode ter sua primeira experiência no futebol espanhol. Segundo o site italiano, a transferência renderia €35 milhões (cerca de R$155 milhões) aos comandados de Gattuso.

Contratado pelo Milan junta a Atalanta em 2017, o volante é titular absoluto do clube rossonero e já soma 91 jogos pelo clube, com onze gols marcados. Só na atual temporada, o meio campista marfinense foi a campo em 36 oportunidades, com cinco gols e duas assistências.