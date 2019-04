Atalanta vira contra Fiorentina e volta à final da Copa da Itália após 23 anos

Pela primeira vez desde 1996, a Atalanta está na final da Copa da Itália. Na época, acabou perdendo a final para a Fiorentina, time que eliminou nesta quinta-feira (25) para se garantir na decisão contra a Lazio no dia 15 de maio. Muriel abriu o placar para a Viola no Atleti Azzurri d'Italia, mas Ilicic, de pênalti, e Gómez garantiram a vitória e a classificação do time de Bérgamo. Na ida, o jogo havia terminado empatado em 3 a 3 no Artemio Franchi.

O início da Fiorentina foi fulminante. Logo aos três, Muriel recebeu de Chiesa, saiu de frente para o goleiro e tocou por baixo para abrir o placar em Bérgamo. No minuto seguinte, após bola dividida na entrada da área, Benassi conectou para Chiesa, que, apertado, finalizou de bico, e mandou perto da trave direita de Gollini.

Aos 10, em contra-ataque puxado totalmente de forma individual, Veretout arrancou do campo de defesa, deixou De Roon e Freuler para trás e invadiu a área, mas Gollini fechou o ângulo e salvou o que seria um golaço para a Fiorentina. Apesar desse ótimo começo, a Viola foi punida aos 14. Gómez recebeu bola de Ilicic dentro da área, dividiu com Ceccherini e foi ao chão, e Giampaolo Calvarese marcou pênalti. Ilicic foi para a cobrança, e Lafont chegou a acertar o canto, mas não evitou a 'lei do ex': 1 a 1.

Após o gol de empate, a partida pendeu mais para a Atalanta, que terminou a etapa inicial com 63% de posse de bola. Ilicic foi importantíssimo para acalmar o jogo para os mandantes e, apesar de uma pressão exercida em vários momentos na saída de bola rival, a Fiorentina não conseguiu criar mais oportunidades claras.

A Atalanta esteve perto da virada aos 37. Castagne recebeu de Ilicic pela direita, levantou para segunda trave e Gosens apareceu para finalizar, mas errou o alvo e perdeu a chance, última antes do intervalo em Bérgamo.

Mais uma vez, a Fiorentina teve um ótimo início. Logo aos dois, Benassi recebeu de Muriel com espaço na entrada da área, avançou e tentou tocar por baixo do goleiro, que fez grande defesa para evitar o 2 a 1. Três minutos depois, Gómez avançou com muito espaço na intermediária da Fiorentina, bateu no canto e exigiu ótima intervenção de Lafont.

Mesmo sendo o time que precisava marcar, a Fiorentina encontrava poucos espaços e tinha pouca criatividade para assustar a Atalanta, que pressionava em busca no segundo. Aos 15, Zapata recebeu de Ilicic dentro da área, girou apertado pela defesa e finalizou travado por Milenkovic, mandando a bola muito perto do gol viola. Dois minutos depois, Pasalic recebeu boa bola na quina da área, enfiou o pé esquerdo e exigiu nova defesa do goleiro.

Antes decisivo, Lafont acabou sendo o protagonista do lance que praticamente definiu a vitória da Atalanta. Aos 23, pegando um rebote de cobrança de escanteio, Gómez recebeu livre pela direita, trouxe para dentro, bateu cruzado e contou com uma falha do goleiro francês, que acabou desviando a bola para dentro do próprio gol: Atalanta 2 a 1.

Sem muitas opções no banco, o técnico Vincenzo Montella só fez duas mudanças até os 43, colocando Dabo e Simeone em campo, mas sem efetividade. A Atalanta fechou o jogo com 63% de posse de bola e garantiu a vitória com autoridade.

As duas equipes voltam a campo na segunda-feira (29) pela Serie A. A Atalanta, quinta colocada, joga em casa contra a Udinese, às 14h, enquanto a Fiorentina, que está apenas em 11º, recebe o Sassuolo, às 16h.