Liverpool passeia pelo Huddersfield e conquista liderança provisória da Premier League

Disputando a liderança da Premier League com o Manchester City, o Liverpool recebeu nesta sexta-feira (26) o Huddersfield Town em Anfield. Partida válida pela 36ª rodada da competição. Com gol aos 15 segundos de jogo, os Reds garantiram os três pontos e a liderança com goleada de 5 a 0.

Gol relâmpago

Naby Keita abriu o placar com 15 segundos após inicio da partida, gol assistência de Mohamed Salah, o camisa 8 chutou do centro da área direto no canto esquerdo da rede. No minuto seguinte, Salah arriscou um chute que foi salvo; aos 23' Sadio Mané marcou o dele, marcando 2 a 0 para os donos da casa; Nos acréscimos, após algumas tentativas, Salah marcou o 3 do Liverpool; com um passe excelente de Trent Alexander-Arnold, o egípcio chutou no meio do gol. A posse de bola foi de 67% do Liverpool, e das quatro vezes que chutaram no gol, acertaram três no primeiro tempo. Os visitantes não conseguiram atacar, no entando não levaram perigo para a defesa dos Reds.

Artilheiros da Premier League

Sem perder tempo, aos três minutos do segundo tempo, Mané arriscou um gol mas a bola passou por cima do gol; Keita também arriscou um aos 12' mas a bola passou no canto direito fora do gol; aos 17' Mané fez o segundo dele na partida, com assistência de Jordan Henderson, o camisa 10 cabeceou no canto direito do gol; aos 37' Salah fechou o placar, já na cara do gol, acertou em cheio a rede, sem chances para Jonas Lossl. 5 a 0 Liverpool. Grante partida dos Reds. Mané e Salah disputam a artilharia da Premier League. Depois dessa partida, os dois estão empatados, cada um com 20 gols nesta temporada.

E agora?

Com a vitória, o Liverpool assume a liderança da tabela novamente, com 91 pontos. Dois pontos à frente do City. Enquanto isso, o Huddersfield, lanterna do campeonato e já rebaixado tem 14 pontos. Na rodada 37 da Premier League o Huddersfield recebe o Manchester United, já para o Liverpool, próximo confronto é contra o Barcelona, em casa, primeiro jogo da semi-finais da Liga dos Campeões.