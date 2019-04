Com o auxílio do VAR, Rayo Vallecano vence Real Madrid e sai da lantera da La Liga

Partida válida pela 35ª rodada da La Liga, realizada no Estádio de Vallecas, em Madrid.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 35ª rodada da La Liga, realizada no Estádio de Vallecas, em Madrid.

A zebra resolveu passar na 35ª rodada da La Liga. Em um Estádio de Vallecas animado, o Rayo Vallecano venceu por 1 a 0 o Real Madrid, na tarde deste domingo (28). O gol foi marcado por Embarba, de pênalti. O triunfo sobre os Blancos deixa vivo o sonho de permanecer na elite do futebol espanhol.

Franjirrojos apimentados

Com um início agitado. Aos 4', Kroos cobrou escanteio curto com Marcelo, que arrematou forte, o goleiro Alberto Garcia fez a ponte e defendeu. Engana-se quem pensa que o Rayo ficou recuado. Ao contrário, partia para cima. Em boa troca de passes, Bebé cruzou, Pozo chutou com a esquerda e Courtois espalmou.

Aos 13', Guerra recebeu dentro da área e finalizou, Courtois seguro, mas a arbitragem marcava impedimento do atleta. Três minutos depois, Modric escorregou, os Franjirrojos armaram contra-ataque. O camisa 24 enfiou para Pozo, que chutou ,a bola bateu no pé direito de Courtois e saiu pela linha de fundo.

Aos 20', Álex Moreno avançou, cruzou para Guerra, que teve a camisa puxada por Vallejo. O VAR entrou em ação e confirmou a penalidade máxima. Aos 23', o atacante Embarba bateu cruzado no direito e Courtois caiu no canto esquerdo. O Madrid chegou ao empate aos 38', mas o golaço foi anulado. Bale alçou para Mariano Díaz, que adiantado mandou de cobertura por cima do goleiro, mas não valia nada.

Não deu!

Na volta ao intervalo, os Blancos tentaram impor seu ritmo de jogo. Aos 47', Bale passou pela marcação no lado direito, arriscou o chute na entrada da área, Alberto Garcia não segurou de primeira, mas recompôs e ficou com a bola.

Logo em seguida, Ceballos recebeu na área, limpou a jogada, mas demorou. O camisa 24 ficou cercado por três e foi desarmado. Aos 66', Pozo carregou e deixou para Bebé. O atacante bateu colocado e mandu para fora. Aos 83', Marcelo cobrou lateral para Brahim Díaz, que entrou na área, tentou girar, mas é perdeu para Agbo. Na reta final, Guerra partiu em velocidade, saiu de Courtois e chutou no canto. Mais o zagueiro Vallejo apareceu e cortou.

E agora?

A vitória deixa o Rayo Vallecano respirar. Os Matagigantes subiram uma posição e estão na 19ª, com 31 pontos - apenas seis pontos o separa do Girona, primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Real Madrid permanece em terceiro, com 65.