Arsenal joga mal, é atropelado pelo Leicester e se complica na Premier League

Em jogo decisivo na reta final da Premier League, o Arsenal viajou para enfrentar o Leicester neste domingo (28) e perdeu por 3 a 0 no King Power Stadium, gols de Tielemans e Vardy (duas vezes) para os mandantes. Com o resultado, o Arsenal estacionou na 5° colocação e pode ver o Chelsea abrir vantagem ou ser ultrapassado pelo Manchester United, que se enfrentam logo mais. Já o Leicester, se reaproximou no Wolverhampton na luta pela possível 3° vaga na Europa League.

As duas equipes entraram em campo precisando da vitória, o Leicester para se reaproximar da 7° posição, que poderá render uma vaga na Europa League e o Arsenal para voltar ao G4 da competição. Os times entraram que atitudes diferentes, o Leicester foi arrasador do começo ao fim. No primeiro tempo, os mandantes tiveram muita posse de bola, finalizaram muito mais, mas não conseguiram furar o gol do Arsenal.

O segundo tempo foi o espelho do primeiro, com muitas chances criadas pelos donos da casa. Aos 14 minutos o Leicester abriu o placar, Maddison cruzou na área e Tielemans finalizou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Leno. Aos 28 minutos, o goleiro Leno fez uma sequência de defesas incríveis, primeiro no chute cruzado do lateral-direito Ricardo Pereira, no rebote pela esquerda, Barnes finalizou colocado e o goleiro fez um milagre, no terceiro rebote, Choudhury chutou fraco sem sustos para o goleiro.

Aos 41 minutos o Leicester fez 2 a 0. Após chutão do goleiro Schmeichel, Vardy saiu sozinho na cara gol, tentou cobrir Leno, a bola bateu no travessão, no rebote, o mesmo Vardy só empurrou para o fundo do gol. Já nos acréscimos, Ricardo Pereira invadiu a área e tocou para Vardy, que sozinho só fez empurrar para o gol e finalizar o placar.

O Leicester volta a campo na próxima segunda-feira (6) contra o Manchester City às 16h no Etihad Stadium, já o Arsenal joga no domingo contra o Brghton (5), às 12h30 no Emirates Stadium.