Jogador da República Tcheca morre após acidente com micro-ônibus na Turquia

Jogador da República Tcheca, Josef Sural atuava pelo Alanyaspor da Turquia. Ele tinha 28 anos e viajava num micro-ônibus junto com seis companheiros de equipe. O acidente ocorreu após o empate de 1 a 1 pelo Campeonato Turco, no domingo (28), contra o Kayserispor.

Sete dos jogadores do clube da Super Lig alugaram o micro-ônibus particular. Presidente do clube, Hasan Cavusoglu afirmou que o motorista do veículo adormeceu ao volante. Um segundo motorista a bordo também estava dormindo quando o acidente aconteceu cerca de cinco quilômetros da cidade natal do clube, Alanya. Cavusoglu disse que os outros seis jogadores a bordo tinham ferimentos leves.

Imagem postada em homenagem feita por Petr Cech, goleiro da seleção tcheca (Foto: Reprodução)

No Twitter, o clube postou: "Aprendemos com profundo pesar que Josef Sural perdeu a vida como resultado de um acidente com sete jogadores de futebol de Alanyaspor".

Sural se juntou a Alanyaspor de Sparta Praga em janeiro. Ele fez 20 aparições para o seu país, a última na derrota da Liga das Nações contra Ucrânia em outubro.

A Associação de Futebol da República Tcheca disse que a notícia da morte de Sural trouxe "grande tristeza", acrescentando: "Nunca nos esqueceremos de você [Josef Sural]".