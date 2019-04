Fiorentina perde para Sassuolo e completa um turno sem vencer em casa na Serie A

Abalada pela derrota nas semifinais da Copa da Itália, a Fiorentina fez uma partida apática e perdeu em casa para o Sassuolo no fechamento da rodada 34 da Serie A. Nesta segunda-feira (29), Berardi marcou o único gol da partida no Artemio Franchi, em Florença, e Veretout desperdiçou um pênalti para os mandantes. A Viola não vence a 10 jogos na temporada e não conquista um triunfo como mandante desde a 16ª rodada, quando bateu o Empoli em dezembro.

O Sassuolo dominou o jogo no primeiro tempo, contando também com uma postura muito abatida da Fiorentina. Os visitantes finalizaram seis vezes, contra quatro da Viola, três a dois em chutes na direção do gol, e ainda tiveram 51% de posse de bola. Apesar dos números equilibrados, o Sasol teve muito mais chances claras.

A primeira ocasião, porém, demorou a aparecer. Aos 27, Lirola recebeu de Berardi, cruzou rasteiro e Rogério apareceu livre na segunda trave, mas, sem goleiro, mandou para fora. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio de Sensi, Babacar desviou e Bourabia completou na segunda trave, porém Laurini, de carrinho, evitou a abertura do placar.

Depois de desperdiçar oportunidades, finalmente o gol, que já amadurecia, saiu. Aos 36, Berardi recebeu de Sensi na entrada da área, girou para cima da marcação e chutou, contando com desvio em Pezzella para tirar do goleiro Lafont e fazer 1 a 0.

Mesmo com pouquíssima inspiração, a Viola teve uma grande oportunidade de empatar. Aos 38, Chiesa recebeu de Muriel dentro da área, ganhou de Peluso na velocidade, mas foi puxado dentro da área e o árbitro Francesco Fourneau marcou pênalti. Veretout, que havia convertido os cinco pênaltis cobrados até então, bateu mal e Consigli evitou o empate, para ainda maior decepção em Florença. O Sassuolo teve a chance de ampliar com chute forte de fora da área aos 44, mas Lafont conseguiu salvar o que seria o 2 a 0.

O técnico Vincenzo Montella fez duas alterações já no intervalo na Fiorentina, colocando Gerson e o jovem Beloko, que estreou como profissional, em busca de um novo ânimo, mas a Fiorentina não reagiu. A posse de bola do Sassuolo aumentou - fechou em 56% - e também a diferença no número de finalizações - 13 a 10 no total.

A melhor chance da Viola em todo o segundo tempo foi aos 11. Chiesa fez jogada individual trazendo da esquerda para o meio e chutou colocado, tirando tinta da trave de Consigli. Três minutos depois, após rebote do escanteio, Lirola cruzou da direita e Demiral, de carrinho, mandou para as redes. A arbitragem, porém, quatro minutos após a bola entrar, anulou o gol por um impedimento milimétrico do zagueiro turco.

Apesar disso, a Fiorentina não conseguiu transformar o gol anulado em inspiração. Simeone foi introduzido no jogo, mas pouco fez. Aos 27, Chiesa recebeu ótimo passe de Laurini, avançou para dentro da área e cruzou rasteiro para Muriel, que chutou rasteiro travado por Demiral e mandou com perigo. Por muito pouco, o Sassuolo não matou o jogo aos 34. Boga recebeu na entrada da área, falhou no domínio e a bola sobrou para Rogério bater de frente, mas Lafont defendeu. A Viola tentou abafar no fim, porém saiu mais uma vez vaiada de campo.

Com 40 pontos, a Fiorentina cai para o 12º lugar, ultrapassada pelo Sassuolo, que é o 10º, com 41. A Viola joga o dérbi da Toscana no próximo domingo (5) diante do Empoli fora de casa, às 7h30. No mesmo dia, mas às 10h, o Sasol joga em casa diante do vice-lanterna Frosinone.