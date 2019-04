Van Dijk vence prêmio de futebolista do ano na Inglaterra

No último domingo (28), na Inglaterra, foi realizado o evento da PFA, Associação de Profissionais de Futebol, o prêmio de futebolista do ano na Inglaterra. Noite de gala para os jogadores da Premier League. O holandês Virgil Van Dijk, zagueiro do Liverpool, venceu como Jogador do Ano.

"É a maior honra que você pode receber", declarou o defensor dos Reds.

Van Dijk também agradeceu a Jurgen Klopp por ajudá-lo ao longo de sua jornada: "Ele é um treinador fantástico e também um ser humano fantástico, e acho que isso realmente ajuda o clube. Ele também está lá para nos ajudar basicamente quando precisamos".

O camisa 4 levou o prêmio derrotando o colega de time, Sadio Mane, Eden Hazard, do Chelsea, e os craques do Manchester City: Bernardo Silva, Sergio Aguero e Raheem Sterling. Sterling venceu na categoria Jovem Jogador do Ano.

Na última temporada, Mohamed Salah foi o vencedor do prêmio, isso mostra a força que o Liverpool vem tendo nos últimos anos. Nesta temporada, o Liverpool está na disputa do título da Premier League e também da taça Champions League. A primeira partida da semifinal é na próxima quarta-feira (01), contra o Barcelona no Camp Nou.