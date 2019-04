Ajax derrota Tottenham em Londres e põe um pé na final da Champions League

O Ajax não para de aprontar na Champions League. Na partida de ida da semifinal, o clube holandês foi até Londres nesta terça-feira (30) e bateu o Tottenham por 1 a 0, gol do meia Van de Beek ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Filho dos Deuses poderá até empatar no jogo da volta que mesmo assim, se classificará para a grande final, que será em Madrid, no Wanda Metropolitano.

A partida começou muito equilibrada, com as duas equipes marcando muito bem no campo ofensivo. Aos 14 minutos, o Ajax abriu o placar. Após linda troca de passes, Hakim Ziyech achou Van de Beek dentro da área, o meia não perdoou e fez 1 a 0 para os visitantes. Os comandados de Erik ten Hang seguiram dominando o jogo, aos 24 minuto, após outra troca de passes espetacular entre Hakim Ziyech e Van de Beek, o meia holandês finalizou e Lloris salvou o Tottenham. Os ingleses só chegaram pela primeira vez aos 25 minutos, após cruzamento de Eriksen na área e Llorente finalizar de cabeça pra fora.

Já nos minutos finais, o Tottenham chegou com muito perigoso. Trippier bateu falta na área e Alderweireld conseguiu cabecear sozinho, a bola passou muito perto da meta do goleiro Onana.

O segundo tempo começou muito frenético, aos cinco minutos, Lucas recebeu bola dentro da área e finalizou com muita força, Onana segurou. Aos 32 minutos, após contra-ataque do Ajax, Tadić achou David Neres livre na esquerda, o brasileiro pegou de primeira e a bola pegou na trave. O time de Mauricio Pochettino seguiu tentando atacar o segundo tempo, mas sem grandes chances.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (08), às 16h na Johan Cruijff Arena, em Amesterdam.