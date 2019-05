Mesmo com a vitória, Ten Hag frisa que Ajax terá que jogar melhor na próxima semana

Pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (30), o Ajax venceu o Tottenham na primeira partida das semifinais. O jogo aconteceu no Estádio Novo do Spurs, na Inglaterra. Placar magro de 1 a 0, gol de Donny Van de Beek. O time de Amsterdã garantiu uma vantagem para o jogo na Johan Cruijf Arena. Satisfeito com a partida, o treinador Erik Ten Hag, comentou sobre o jogo e se mostrou mais preocupado com o resultado final dos confrontos.

"Na partida, deveríamos ter mantido mais tempo na equipe no segundo tempo. Depois, há mais paz no jogo e depois há oportunidades. Esse também foi o caso de David Neres (que acertou a trave) É uma pena que ele não ter feito o segundo gol do Ajax".

O Filho dos Deuses dominou o primeiro tempo. Para o comandante, a equipe lutou bravamente e irá precisar jogar mais na partida de volta.

"Este é um desempenho de alto nível. Lutamos como leões e jogamos futebol muito bem. Nós dominamos nos primeiros vinte minutos. Depois disso, esquecemos de jogar futebol. Estamos apenas na metade, é assim que eu vejo isso. Este é um bom ponto de partida. Mas na próxima semana nós temos que parecer melhor do que hoje".

Sobre Van de Beek "foi fantástico"

O meio-campista não foi apenas responsável pelo gol, mas também esteve envolvido em quase todos os ataques. Erik Ten Hag não economizou elogios ao falar de Donny.

"Ele foi fantástico. Ele é incrivelmente importante para nós. Não apenas para o gol, mas também no aspecto defensivo. Ele cobre uma quantidade incrível de espaço, tem muitas interceptações e muitas vezes vence a na posse de bola. Não apenas no Donny, mas este jogo custou muito poder para todos. Mas desnecessário. Se tivéssemos estado na bola por mais tempo, teríamos que correr menos. No entanto, este é um ótimo desempenho da equipe".

Na próxima quarta-feira (8), no regresso em sua casa, o Ajax enfrenta novamente o Tottenham para o jogo final. Os possíveis adversários para a final são Barcelona e Liverpool que se enfrentam nesta quarta-feira (1º).