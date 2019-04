Tottenham encara Ajax por uma vaga na final da Champions League

Poucas pessoas dão valor à primeira partida de um torneio mata-mata, mas para esses times, todo detalhe será importante. Tottenham e Ajax se enfrentam na tarde desta terça (30) às 16h no Tottenham Stadium em jogo válido pela primeira partida das semifinais da Uefa Champions League. A caminhada para ambos foi tão dura que nenhum deles será capaz de se entregar até o apito final.

Pelo lado dos britânicos, a fase de grupos não foi tão positiva e não dava quaisquer indícios de que seria um dos cotados para estar na semifinal mais disputada entre clubes do velho continente. Perdeu duas partidas, empatou outras duas e venceu também duas. A classificação apertada veio através da pequena diferença de números de gols pro, fazendo apenas três gols a mais do que a Internazionale​​​​​.

Nas fases de mata-mata, se mostrou um time com espírito copeiro, eliminando logo o Borussia Dortmund sem nem "dar" ao time adversário, a oportunidade do lendário gol de "honra". Entretanto, foi nas quartas de final que o time de Maurício Pochettino ganhou forças para conquistar a orelhuda.

Em mais uma fase decisiva da Champions league, os spurs teriam pela frente um dos candidatos ao título do Campeonato inglês e com o melhor treinador de futebol da atualidade, Pep Guardiola. Manchester City e Tottenham duelaram até o final, literalmente, pela vaga nas semis. E como disse no início desta matéria, o primeiro jogo sempre é importante.

Se não fosse a vitória de 1 a 0 sobre o citizens no jogo de ida, e a tecnologia do VAR, a classificação poderia estar em cheque. Por conta de um gol bem anulado nos minutos finais do segundo jogo, os londrinos garantiram a tão suada e sofrida vaga nas semifinais.

Já deu pra perceber que o Tottenham não veio a passeio nessa Champions né?

Jovens Godenzonen craques prontos pra entrar para a história

Os filhos dos deuses (godenzonen em holandês) começaram mais tranquilos após uma fase de grupos sem sustos. O segundo lugar, ficando abaixo do Bayern de Munique por apenas dois pontos, já deram indícios de que aquele elenco, mesmo tão jovem, era especial.

Na fase mata-mata, muitos pensaram que a falta de sorte tinha chegado. Enfrentaram logo o atual campeão Real Madrid. Logo no primeiro jogo, um 2 a 1 dentro de casa. Poderia ser uma prova de que o fim estava próximo. Nem tanto.

No jogo da volta, simplesmente um show de futebol dos garotos do Ajax e um 4 a 1 em pleno Santiago Bernabéu. Na casa de uma das potências europeias. Ainda tinham "conhecedores" de futebol apontando que foi um momento atípico e que na próxima vez que enfrentasse um grande time do velho continente, o final seria outro. Nada disso.

Nas quartas de final, a Juventus com o seu mais novo astro, Cristiano Ronaldo. A velha senhora estava "on fire" para conquistar o título da Champions mas teria que passar pelos holandeses antes disso. Coisa que não aconteceu. Um empate de 1 a 1 no jogo de ida e uma vitória maiúscula dos "meninos" por 2 a 1 garantiram o godenzonen nas semis.

Agora me diz você, tem jeito de definir um favorito sendo que um ganhou tudo em casa e o outro foi o visitante mais indigesto, principalmente nos jogos de mata-mata? Acredito que não. Então é melhor ficar ligado e não perder esse jogão de bola!