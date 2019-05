Real Madrid chega a acordo verbal com Christian Eriksen, segundo jornal espanhol

O Real Madrid busca reformular parte do time na próxima janela de transferência de verão e segundo o jornal AS, o clube comandado por Zinedine Zidane chegou a um acordo verbal com o meia Christian Eriksen, de 27 anos que atua no Tottenham.

Eriksen tem contrato com os Spurs até junho de 2020 e o presidente do clube inglês, Daniel Levy, tenta um acordo, mas não consegue um acerto com o dinamarquês. No verão passado, o atacante Harry Kane renovou com a equipe do norte de Londres até 2024 e passou a ganhar €11 milhões por mês. Segundo o mesmo jornal AS, essa renovação de Kane, fez com que Eriksen pedisse um aumento significativo para renovar, já que a última renovação foi em 2016 e o meia recebe €4 milhões por mês.

O camisa 23 foi contratado pelo Tottenham em 2013, por €18 milhões, chegando do Ajax. Na temporada atual, Eriksen tem 47 jogos, nove gols e 17 assistências.