Show de Messi! Barcelona vence Liverpool e encaminha classificação à final da UCL

O Barcelona venceu o Liverpool por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (1º), no estádio Camp Nou, e deu um grande passo rumo à final da UEFA Champions League. Os gols da vitória do time espanhol foram marcados por Suárez e Messi (2x).

O argentino foi o principal destaque da partida. Com mais uma ótima atuação, Messi atingiu a incrível marca de 600 gols com a camisa do Barcelona. O craque é o maior artilheiro da história do clube catalão.

Para reverter a vantagem do Barcelona e avançar até a final, o Liverpool precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. O time espanhol, no entanto, necessita apenas de um empate para garantir a vaga na grande decisão. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (7), às 16h, no estádio Anfield.

Poucas chances e um gol

A partida iniciou equilibrada. As duas equipes buscaram um jogo ofensivo, mas esbarraram na boa qualidade defensiva e nos erros de passes no setor de ataque. Assim, as chances reais de gol demoraram a acontecer.

Entretanto, aos 26 minutos, Jordi Alba lançou em direção à pequena área. Rápido e oportunista, Suárez passou entre os zagueiros do Liverpool e deu um toque na bola para tirar de Alisson e balançar as redes, abrindo o placar para os donos da casa.

Os reds tentaram a resposta logo em seguida. Salah recebeu na ponta direita e cruzou na área para Mané. Sem marcação, o senegalês tentou tocar de primeira, mas a finalização não saiu como o esperado e a bola passou por cima do gol.

Show do craque

O Liverpool voltou melhor na segunda etapa. Logo no início, após Wijnaldum ajeitar, Milner bateu colocado e obrigou Ter Stegen a fazer uma grande defesa. Em seguida, Salah bateu rasteiro e o goleiro do Barça novamente apareceu para evitar o empate.

Quando o Barcelona apareceu para o jogo, Messi começou a desequilibrar o duelo. Aos 30 minutos, o camisa 10 foi desarmado por Fabinho, mas Sergi Roberto aproveitou a sobra. Na divida com Van Dijk, a bola ficou para Suárez, que, de coxa, acertou o travessão. No rebote, com a Alisson caído, o craque argentino apenas dominou e empurrou para as redes, ampliando a vantagem dos donos da casa.

Pouco tempo depois, o argentino foi derrubado por Fabinho na intermediária e o árbitro marcou falta. Na cobrança, Messi mandou no ângulo, sem chances de defesa para Alisson. Um golaço do craque para fechar a conta da partida e encaminhar a classificação do Barcelona para a grande final.