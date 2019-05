Dez títulos em campo: Barcelona e Liverpool iniciam disputa pela final da UCL

Se uma das chaves da semifinal dessa Champions League reservou espaço para dois times surpreenderem, Barcelona e Liverpool fazem, nessa quarta-feira (1º), no Camp Nou, o confronto da tradição, colocando em campo um passado de dez títulos do torneio, cinco pra cada lado.

No lado Blaugrana, o técnico Ernesto Valverde já definiu os relacionados para o jogo, que são: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Vidal e Umtiti

Os catalães tem como vantagem o foco exclusivo na Liga dos Campeões, já que eles garantiram, faltando três rodadas para o fim, a taça da LaLiga. Os ingleses, por sua vez tem sua atenção divida, ainda brigando ponto a ponto com o Manchester City, tentando conquistar a Premier League.

Nos Reds a esperança é poder contar com o retorno do seu atacante referência, Roberto Firmino, que ficou de fora do última partida, contra o Huddersfield, pelo inglês, devido a um problema muscular, mas que já voltou a treinar normalmente. O treinador Jürgen Klopp preferiu não garantir a presença do brasileiro como titular, mas elogiou a recuperação do atleta.

"Nós sabíamos do começo que seria corrido (a recuperação de Firmino). Parece muito bom até o momento, mas eu tenho até amanhã para tomar essa decisão, após o almoço amanhã. É isso que eu vou fazer", disse.

Historicamente, Barcelona e Liverpool já se enfrentaram oito vezes em competições europeias, sendo uma metade pela Champions e a outra pela UEFA Cup. No total, três vitórias para os Liverbirds, duas para os Culés e três empates. A curiosidade fica por conta do fato de que o Barça nunca venceu em Anfield, palco da partida de volta, no dia 07.