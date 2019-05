Em jogo corrido e aberto, Mainz e Leipzig fazem seis gols na abertura da rodada

Nesta sexta-feira (3), Mainz 05 e RB Leipzig se enfrentaram na Opel Arena, pela 32ª rodada da Bundesliga 2018/2019. A partida foi animada e cheia de gols. Os visitantes saíram na frente e ampliaram o placar, os donos da casa diminuíram ainda no primeiro tempo. Na segunda metade os touros marcaram o terceiro e os 05 foram atrás do empate terminando o jogo com o placar de 3 a 3. Os gols foram marcados por Lukas Klostermann (2x), Karim Onisiwo, Timo Werner, Moussa Niakhaté e Jean-Philippe Mateta.

Com o resultado, as equipes estacionaram nas posições que se mantinham, sem chance de serem ultrapassados nesta rodada. Mainz está em 12º lugar com 37 pontos, na frente do Freiburg. E o RB Leipzig está em terceiro com 65 pontos, na frente do Eintracht Frankfurt.

No começo do primeiro tempo as equipes ficaram se estudando até os 11 minutos, quando o Leipzig resolveu mostrar para o que veio. Kampl virou a posse de bola, tocando para Poulsen e Werner partirem para o ataque em velocidade, e foram parados pelos mandantes ganhando uma cobrança de falta que levou certo perigo para as metas de Florian Müller. Ao 15’ apareceu o Mainz, Hack arriscou o chute, mas a bola passou longe do gol.

Aos 20’ os touros abriram o placar. Poulsen e Werner saíram tocando atrás da defesa do Mainz em contra-ataque, e Timo lançou para Klostermann marcar o tento. Os mandantes tentaram reverter a situação, ficando com a posse de bola e criando oportunidades com Brosinski e Onisiwo, mas sem efetividade. Aos 32’ novamente surge o Leipzig com Klostermann para ampliar o placar. Werner deu um passe magistral para o defensor tocar por cima de Müller. O VAR entrou em ação para averiguar se houve falta com o goleiro, mas o gol foi validado.

O Leipzig se mantinha clínico na partida, com quatro tiros sendo dois no alvo, estando numa situação cômoda até então no jogo. Mas perto do final na primeira metade, aos 43’, o Mainz diminuiu o placar. Onisiwo recebeu a bola na linha de fundo, cortou Halstenberg e chutou forte com o pé esquerdo sem chance de defesa.

No segundo tempo, o Mainz voltou com alteração com Mateta no lugar de Onisiwo. Logo aos 49 minutos, os touros marcam o terceiro. Aproveitaram as falhas da defesa dos mandantes, Forsberg tocou para Werner mandar para o fundo das redes. Os 05 foram atrás de diminuir novamente o placar e só conseguiram aos 67 minutos. Niakhaté recebeu a bola na esquerda, dominou e atirou para o fundo das redes, marcando o segundo dos donos da casa.

O Mainz animou e saiu atrás do empate dentro dos seus domínios. Aumentaram a posse, criaram oportunidades e pressionaram os visitantes. Já no final da partida, o terceiro gol dos 05 saiu. Aos 84’, Mateta chutou cruzado sem chance para Gulacsi. Leipzig ainda tentou marcar mais um com Poulsen, mas o jogo acabou com o empate de 3 a 3.

As equipes voltam a campo para a penúltima rodada da Bundesliga no próximo final de semana. No sábado, o RB Leipzig enfrenta o Bayern de Munique às 10h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena. Já o Mainz 05 confronta o Eintracht Frankfurt, às 13h, na Commerzbank-Arena.