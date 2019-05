Sevilla tropeça diante do Leganés no Ramón Sánchez pelo Campeonato Espanhol

Faltando três rodadas para o fim da La Liga, o Sevilla recebeu o Leganés nesta sexta-feira (3) no Ramón Sánchez Pizjuan. Os anfitriões que ainda buscam uma vaga na Liga dos Campeões, perderam a partida por 3 a 0. Os visitantes balançaram a rede com Youssef En-Nesyri e Martin Braithwaite e Oscar Hernandéz.

Mesmo com a posse de bola em grande vantagem para os Blanquirrojos, quem atacou primeiro foi o Leganés. Aos oito minutos En-Nesyri com chute de pé esquerdo direto no canto do gol; a assistência foi de Braithwaite; que aos 19' também de pé esquerdo, marcou o segundo gol dos visitantes na partida. O primeiro tempo continuou sem outras grandes tentativas à gol. O jogo foi para o intervalo em 2 a 0.

Com dois minutos da segunda etapa, o visitante já estava indo pro ataque. Os times até tiveram algumas faltas e escanteios, mas nada que levasse perigo para o gol adversário; quando aos 37' Oscar Rodríguez depois de uma cobrança de falta marcou o terceiro do Leganés no jogo. Garantindo a vitória e os três pontos.

Com os pontos garantidos o Leganés sobe para o nono lugar e fica com 45 pontos. O Sevilla continua na quinta posição com 55 pontos. Ainda segue na disputa para a classificação para a Champions. Na penúltima rodada, enquanto o Sevilla visita o Atlético de Madrid na capital o Leganés recebe o Espanyol no Butarque.