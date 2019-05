Federação de Futebol da França suspende Mbappé por três jogos e abre investigação contra Neymar

De acordo com a Federação de Futebol da França (FFF) Kylian Mbappé terá que servir mais dois jogos depois de uma expulsão na final do Campeonato Francês, enquanto uma investigação foi aberta contra Neymar pela suspeita de agressão à um torcedor.

Após expulsão de Mbappé, por dar uma entrada violenta em Damien Silva, no duelo contra o Rennes, no último sábado (27), a Comissão Disciplinar Federal aplicou a escala padrão - 3 jogos de suspensão firme, o jogador já tendo cumprido um. O caso de Neymar é mais complexo, pois o brasileiro foi acusado agredir um torcedor do time Vermelho e Preto na arquibancada, ao qual ele deu um leve golpe após a partida.

Mbappé ainda perderá os jogos do campeonato contra Nice no sábado (4), depois a viagem para Angers em 11 de maio. O campeão mundial francês, artilheiro da Ligue 1 com 30 gols, estará disponível para os dois últimos jogos do PSG da temporada, incluindo a recepção de Dijon no Parc des Princes em 18 de maio.

Enquanto isso Neymar fica à espera de uma futura decisão da Comissão Disciplinar da FFF. O torcedor que acusou o brasileiro, de acordo com as filmagens se direcionou ao jogador e falou algo como "aprender a jogar futebol", o camisa 10 com a provocação, acabou acertando o rosto do torcedor, ao se sentir ofendido.