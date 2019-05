Com gol de Origi, Liverpool vence Newcastle e segue vivo na briga pelo título do Inglês

O Campeonato Inglês está chegando ao fim, mas a disputa pelo título é de pura emoção. Na tarde deste sábado (4), o Liverpool derrotou por 3 a 2 Newcastle, no St James' Park, em partida válida pela 37ª rodada. Com a vitória, a equipe do Noroeste da Inglaterra soma 94 pontos e torce pelo tropeço do Manchester City, que joga na segunda-feira contra Leicester. Por sua vez, os Magpies estão na 14ª colocação, com 42.

O triunfo trouxe uma preocupação: Salah sofreu uma pancada na cabeça após um choque com Dubravka. O jogador egípcio precisou sair de maca e preocupa para o duelo de volta da Champions League.

Haja coração!

Assim que a bola rolou, os Reds começaram a propor o jogo. Aos 10', Robertson cruzou na área, Salah perdeu o tempo de desviar com a cabeça, mas arrematou e a bola foi para fora. Logo em seguida, o ponta recebeu de Mané e completou por cima do gol. Quem acertou o alvo foi o zagueiro Van Dijk. Aos 13', Alexander-Arnold cobrou escanteio e o holandês mandou de testa para o fundo das redes.

Os Magpies chegaram no campo de ataque somente sete minutos depois. Ritchie recebeu livre na esquerda e chutou cruzado. Arnold acaba tirando com cotovelo em cima da linha. No rebote, Atsu apareceu e escorou.

Aos 25', Ayoze Pérez dominou sem deixar a bola cair e mandou uma bomba no travessão. Logo em em seguida, o Liverpool ampliou. Sturridge tocou de calcanhar para Arnold, que cruzou e Salah apenas desviou com a direita. 2 a 1.

Lá e cá + preocupação

No início da segunda etapa, o Newcastle acabou dando trabalho para a defesa dos Reds. Após rondar a área adversária, a bola parou com Rondón. O camisa 9 alvinegro fez o giro e chutou rasteiro, mas Alisson segurou. Aos 9', Manquillo escorou de cabeça, o venezuelano encheu o pé com a canhota e deixou tudo igual.

Mais aos 22', Dubravka tentou cortar e acertou a cabeça de Salah. O egípcio precisou deixar o gramado de maca. No momento, a torcida dos Magpies aplaudiram a saída do jogador. Origi entrou em seu lugar e garantiu a vitória dos visitantes. Na reta final, Shaqiri cobrou falta e belga desviou de cabeça.