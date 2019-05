Alívio do gigante! Schalke empata com Augsburg e se livra do rebaixamento na Bundesliga

Em Gelsenkirchen, o Schalke 04 recebeu o Augbsburg precisando apenas empatar para garantir o fuga da repescagem de rebaixamento. Contra o time da Baviera, os Azuis Reais bem que tentaram com o apoio da torcida, mas o 0 a 0 reinou na Veltins Arena. O resultado garantiu o S04 na Bundesliga 2019/20.

Poucas chances

Sem muitas chances claras de gol, o primeiro tempo não foi empolgante, mas percebia-se o clima tenso por parte dos jogadores azuis. A melhor chance do Schalke foi com Serdar, em chute fora da área. Depois, na reta final antes do intervalo, Embolo quase abriu o placar em cabeceio. No contragolpe, Schieber respondeu para o Augs, mas finalizou errado e a bola passou pertinho da trave.

Na volta do descanso, Serdar voltou a aparecer em chute que bateu na poste esquerdo de Kobel. No entanto, essa foi a única finalização capaz de levantar os torcedores mais desaminados da arena alemã. Só aos 70', Hahn conseguiu devolver o perigo, mas o arqueiro dos Azuis Reais defendeu. No mais, ambos estavam satisfeitos com o resultado.

Aliviados

Já sem chances de rebaixamento, o Augsburg chegou aos 32 pontos e ocupa a 14ª colocação. Já o Schalke está uma posição abaixo, em 15º, com 31, sete pontos a mais que o Stuttgart, que, parcialmente, está com a vaga na repescagem.