Chocolate leonino! Bayer Leverkusen goleia Eintracht e cola na briga pela UCL

Na batalha pela quarta posição e classificação para a Champions League, Bayern Leverkusen e Eintracht Frankfurt se enfrentaram neste domingo (05), na BayArena, pela rodada 32 da Bundesliga. E que partida! Os Leões dominaram o jogo do primeiro ao último minuto e venceram por 6 a 1. Mais de 80% da posse de bola para o time da casa, além de ter trocado passes três vezes mais que os visitantes. Um verdadeiro massacre!

Na boca dos Leões

Durante o primeiro tempo de jogo, os anfitriões não sofreram nenhuma falta, deram 11 chutes em direção ao gol, contra apenas dois do Frankfurt. Aos dois minutos, Kai Havertz abriu o placar com pé esquerdo em chute de fora da área; assistência de Charles Aránguiz. Aos 12', com outro passe de Aránguiz, Julian Brandt marcou o segundo. Filip Kostic diminuiu a vantagem um minuto depois após desvio da zaga que matou o goleiro: 2 a 1.

Foi quando aos 22', Lucas Alario cabeceou próximo ao centro do gol após cruzamento de Lars Bendder para ampliar. Aos 27', Aránguiz se consagrou e marcou o dele na partida de pé esquerdo, após chutar quase que sem ângulo. Querendo mais, Alario fez mais um, marcando o quinto gol da partida e o quarto do Bayer, assistido por Kevin Volland. Para infelicidade de Martin Hinteregger, o próprio zagueiro ampliou a vantagem do Leverkusen com um gol contra aos 35'.

O fato histórico do jogo foi que, pela primeira vez desde 1978, houveram sete gols durante o primeiro tempo, na Bundesliga.

Bayer administra o placar

Sendo um contraponto total à etapa inicial, o segundo tempo foi parado e nem um pouco inspirador. Se o 6 a 1 logo na primeira parte empolgou, o 0 a 0 no período derradeiro desanimou, pois nenhum dos times foram capazes de balançar as redes adversárias. Além disso, nem grandes chances de gol foram criadas. No mais, a goleada construída antes do intervalo foi mantida intacta.

E agora, após o massacre?

No primeiro turno, o jogo terminou no empate em1 a 1. Após a derrota dos Águias e vitória dos Leões, as duas equipes estão empatadas na quantidade de pontos, cada um com 54. E a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões continua.

Pela Bundesliga, na penúltima rodada, o Leverkusen enfrenta o Schalke no sábado (11); Frankfurt viaja à Inglaterra na próxima quinta-feira (09) para a segunda partida da semifinal da Liga Europa, contra o Chelsea, e pelo Campeonato Alemão recebe o Mainz 05 no domingo (12).