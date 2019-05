Manchester United só empata com Huddersfield e dá adeus à Champions League 2019-20

Em jogo decisivo para os Diabos Vermelhos, visando a vaga na Champions League da temporada que vem, o Manchester United até Huddersfield neste domingo (05) enfrentar os donos da casa pela 37ª rodada da Premier League e só empatou em 1 a 1, gols de McTominay para o United e Mbenza para os mandantes. Com o resultado, o ManU está matematicamente fora da próxima edição da competição europeia.

O jogo começou com os visitantes indo para cima, logo aos oito minutos de jogo, McTominay roubou a bola, entrou na área e finalizou com o pé esquerdo e o goleiro Jonas Lössl aceitou. Minutos depois, Alexis Sánchez achou Juan Mata livre na entrada da área, o espanhol finalizou colocado, sem sustos para o Huddersfield. Da metade para o final do primeiro tempo, o time comandado por Solskjaer começou a relaxar na partida, aos 39 minutos, Phil Jones saiu jogando errado, o Huddersfield roubou a bola e De Gea foi obrigado a salvar os Diabos Vermelhos.

O segundo tempo iniciou com um nível técnico muito baixo, as duas equipes errando demais. Aos 14 minutos o Huddersfield empatou. O goleiro Lössl fez um lançamento da sua área para Mbenza, que contou com a falha do lateral-esquerdo Luke Shaw para empatar a partida. A partir desse momento, o United tentou fazer o segundo gol de todo jeito, aos 25 minutos, Young levantou na área e Jones sozinho finalizou para fora. Três minutos depois, Juan Mata achou Rashford dentro da área, o atacante finalizou muito mal.

Já nos minutos finais, Rashford deu ótimo passe para o jovem Chong, que avançou sozinho até a área, que chutou cruzado e o goleiro Lössl salvou os donos da casa. Ainda deu tempo para mais um lance de perigo para o Manchester United. Aos 43 minutos, Juan Mata achou Pogba livre na entrada da área, o camisa 6 chutou colocado e a bola explodiu no travessão.

A próxima partida do Manchester United está marcada para o próximo domingo (12) às 11h contra o Cardiff City em Old Trafford. Já o Huddersfield encara o Southampton fora de casa também no domingo às 11h.