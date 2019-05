Pretendido por Sevilla e Chelsea, Elvis Rexhbecaj tem contrato renovado com Wolfsburg

O Wolfsburg anunciou em suas redes sociais pela manhã desta segunda-feira (06) a permanência de Elvis Rexhbecaj no clube. O meia assinou uma extensão de três anos de contrato e agora segue no clube até 2023. O vínculo atual com os lobos contava com apenas um ano restante, o que chamou a atenção de Sevilla e Chelsea.

O jovem alemão, com ascendência albanesa do Kosovo, veio do Brandenburger SC Süd 05 aos 12 anos de idade em 2010. Elvis começou no sub-14, onde progrediu, treinou, até que, em 2016, foi promovido para o time do sub-23, onde marcou 11 gols em 44 jogos. Aos 21 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube alemão na temporada 2017/18. Desde então, o meia defensivo faz parte do elenco principal, com 27 partidas no total. A estréia aconteceu na vitória contra o Hannover, por 1 a 0, no dia 28 de janeiro de 2018.

Para o diretor esportivo do Wolfsburg, Marcel Schäfer, a jovem jóia do time alemão tem muito pela frente no clube, e espera poder contar em muitas etapas.

"Elvis desenvolveu-se de forma brilhante e, acima de tudo, continuamente nos últimos anos e deu o passo de ser um jogador jovem a um jogador da Bundesliga, sem perder de vista o que é importante. Ele trabalha duro, ele está muito ansioso para aprender e ainda não chegou ao fim de seu desenvolvimento. Estamos muito satisfeitos por ele continuar no caminho que ele levou conosco."

Rexhbecaj mostrou-se satisfeito com todo o tratamento que recebe dos lobos durante todos este anos e garantiu que pretende ficar por muito tempo.

"No futebol, eu devo tudo ao VfL. Eu tenho as melhores condições aqui para desenvolver em alto nível. Wolfsburg se tornou o lar de minha família e meu, e é por isso que logo ficou claro para mim que eu gostaria de estender meu contrato aqui e continuarei dando meu melhor para continuar em uma curva ascendente com o VfL."

O Wolfsburg ocupa a sétima colocação da Bundesliga, com 52 pontos e segue na busca por uma vaga nas competições europeias. No próximo sábado (11), os lobos enfrentam o Stuttgart, às 10h30, pela 33ª rodada.