Em jogo decisivo, Liverpool e Barcelona decidem vaga na final da Champions

O cenário é lendário. Anfield. Os clubes são gigantes europeus. Liverpool e Barcelona. Os jogadores são considerados os melhores do mundo nas suas posições. Messi, Suarez, Sané, Van Dijk. Os ingredientes para esse jogo estão prontos e você não pode deixar de conferir o resultado disso tudo.

No duelo que acontecerá logo mais às 16h no Estádio de Anfield, os reds e o barça vão duelar no segundo jogo das semifinais da Uefa Champions league. No primeiro jogo, o time de Jurgen Klopp foi pressionado e tiveram azar de ter o craque Lionel Messi inspirado, anotando dois gols na partida, sendo um deles uma pintura em cobrança de falta. Além disso, o atacante Suarez não poderia ficar de fora e também anotou o seu gol para os blaugrana.

O time inglês até criou chances para descontar a vantagem mas sem sucesso. E o cenário só piora para os britânicos pois na semana do jogo decisivo, o técnico alemão confirmou a ausência de Salah e Firmino. Dois dos principais jogadores do time para o confronto de logo mais. Sendo assim, o suiço Shaqiri e os atacantes Origi e Sturridge foram testados nas vagas do egípcio e do brasileiro, respectivamente. Além disso, o zagueiro Van Dijk também foi poupado dos treinamentos e virou dúvida para o confronto.

Se do lado dos donos da casa o clima não parece favorável, no Barcelona o ambiente é de tranquilidade. A atuação convincente da equipe, dá segurança para o técnico Ernesto Valverde dar chances para os garotos do barça que vem pedindo passagem. Nomes como Malcom, Aleñá e o brasileiro Rafinha, que está voltando de lesão, podem ganhar uma oportunidade, dependendo do momento da partida.

Mesmo tudo parecendo bem resolvido, historicamente nós sabemos que o Liverpool é capaz de reverter placares difíceis, mas também é notório de que não estamos falando de qualquer adversário. O que nos resta é acompanhar esse jogão de logo mais.