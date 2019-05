Colônia goleia Greuther Fürth, é campeão da Segundona e volta à Bundesliga com antecedência

Após uma temporada desastrosa em 2017, que rendeu o passaporte à segunda divisão da Alemanha, o Colônia foi coroado campeão da Bundesliga 2, com duas rodadas de antecedência. O título veio após vencer o Greuther Fürth nesta segunda-feira (06), por 4 a 0, na Trolli-Arena. Com três gols de Córdoba e Daniel Steininger contra, Os Bodes garantiram os três pontos, o troféu e agora retornam elite do país na próxima temporada.

Em 2017, o Colônia ficou em último lugar, com apenas 22 pontos. Já nesta temporada, pela segunda divisão, o time do bode foi campeão com 62 pontos e garantiu a primeira colocação.

O jogo teve pressão total do time visitante, já que poderia garantir o título. No primeiro tempo, três gols a favor do time vermelho bastaram para deixar o clima quente e animado para os torcedores. Córdoba foi o autor de dois, enquanto Daniel Steininger marcou contra.

Com a vantagem, a segunda etapa foi mais fácil para o Colônia. Mesmo recuados, isso não impediu o quarto gol do time, terceiro de Córdoba na partida, um hat-trick. Os bodes controlaram a partida, enquanto o rival não tinha chances e não conseguia realizar boas jogadas e finalizações.

No campeonato, o Paderborn luta pelo retorno à elite do Alemão, onde se mantém em segunda posição, com 54 pontos. Atrás, em terceiro, o Union Berlin tem 53. O segundo colocado tem passagem direta, já o terceiro vai para os playoffs com o 16ª da tabela da Bundesliga.

Na próxima rodada, o Colônia vai enfrentar o Regensburg no domingo (12), às 10h30, em casa.