Ajax e Tottenham decidem quem será o segundo finalista da Champions League

Após uma terça-feira inacreditável, com a goleada do Liverpool diante do Barcelona por 4 a 0, a Champions League volta à tona nesta quarta-feira (8), com o segundo jogo das semifinais. Frente a frente, estarão Ajax e Tottenham, às 16h (horário de Brasília), na Johan Cruyff Arena, para saber quem será o adversário dos Reds na grande final.

O time da casa vem brilhando na temporada com o seu futebol solto com muitos garotos. Um deles é o brasileiro David Neres, que vem atuando muito bem, principalmente, na fase decisiva da competição. Porém, o técnico Erik ten Hag pode não contar com os titulares Mazraoui e Ziyech, por conta do Ramadã, que é um período de jejum na religião muçulmana.

Pelos lados ingleses do confronto, a grande expectativa é pela volta do coreano Son, que estava suspenso e não jogou em Londres. A equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição e terá mais uma vez o brasileiro Lucas no time titular, substituindo Harry Kane, lesionado.

A expectativa para o encontro é a mesma da semana passada. Muito equilíbrio se espera, e a velocidade pode ser determinante em duas equipes que tem jogadores que apostam nessa característica ofensiva.