Lucas faz três gols, Tottenham vira contra Ajax e chega à final da Champions pela primeira vez

Em jogo histórico, válido pela partida de volta da semifinal da Champions League, o Tottenham foi até a Holanda nesta quarta-feira (8) e venceu o Ajax de virada por 3 a 2 na Johan Cruijff Arena. Gols de De Ligt e Ziyech para os donos da casa ainda no primeiro tempo e Lucas, com um hat-trick, para os Spurs, todos no segundo tempo. Com o resultado, o clube inglês chegou na final da competição pela primeira vez em sua história.

O Ajax começou muito bem, aos três minutos Lloris fez uma defesa milagrosa no chute cruzado de Tadić. No escanteio, Schone cruzou na área e De Ligt subiu sozinho para abrir o placar. O Tottenham respondeu logo em seguida, Son fez jogada pela esquerda, o sul-coreano cruzou e a bola bateu na trave.

O Tottenham tentou apertar os mandantes, foi para o ataque e abriu espaços no meio. Aos 30 minutos, Ziyech puxou contra-ataque, achou Tadić na ponta-esquerda, que entrou na área, passou por Alderweireld e chutou cruzado, a bola passou muito perto da meta do Tottenham. O Ajax jogava nos contra-ataques, aos 35 minutos, Van de Beek puxou mais um, achou Tadić dentro da área que deu um passe perfeito para Ziyech finalizar de primeira e marcar o segundo gol dos donos da casa.

Por estar perdendo de 2 a 0 no jogo e 3 a 0 no geral, o Tottenham precisava da virada e não levar mais gols.A primeira chegada do segundo tempo foi da equipe comandada por Mauricio Pochettino, aos oito minutos, Eriksen deu um lindo passe para Dele Alli, que dentro da área finalizou de primeira e Onana fez uma defesa milagrosa. Aos 10 minutos, o Tottenham puxou contra-ataque com Dele Alli, a bola sobrou para Lucas que finalizou no canto esquerdo para diminuir o placar. O jogo seguiu em ritmo muito acelerado, aos 14 minutos, Trippier levantou a bola na área, Llorente finalizou dentro da pequena área e Onana fez um milagre, na sequência, o goleiro do Ajax não segurou a bola, a defesa do clube holandês não segurou e Lucas chutou no canto direito para empatar a partida.

A partida ficou completamente aberta, o Ajax não se intimidou e aos 17 minutos, Tadić recebeu mais uma bola na esquerda e achou Ziyech dentro da área, o marroquino finalizou de primeira e a bola passou muito perto da meta do Lloris. Aos 33 minutos o Ajax achou um contra-ataque puxado mais uma vez por Tadić, a bola chegou até Van de Beek, o meia achou Ziyech na área, o atacante bateu cruzado e a bola explodiu na trave esquerda de Lloris.

O Tottenham foi para o ataque para tentar o terceiro gol, aos 40 minutos, Trippier cobrou escanteio na área e Vertonghen cabeceou livre, Onana fez um milagre, no rebote, o mesmo Vertonghen chutou e Tagliafico salvou o Ajax em baixo do gol. O árbitro deu cinco minutos de acréscimos e aos 50 minutos minutos, Lucas recebeu passe de Son na entrada da área, o brasileiro avançou e chutou colocado no canto de Onana para fazer o terceiro e o gol da classificação heroica do clube londrino.

Com a classificação milagrosa, o Tottenham vai disputar a final da Champions League contra o Liverpool no dia 1 de julho no estádio Wanda Metrolitano, em Madrid, casa do Atlético.