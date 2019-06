Bayer Leverkusen oficializa contratação do meia Kerem Demirbay por cinco anos

O Bayer Leverkusen anunciou na manhã desta quinta-feira (09) no site oficial a contratação do turco-alemão Kerem Demirbay, com contrato válido por cinco anos, seguindo até o dia 30 de junho de 2024. O último clube do meia foi o Hoffenheim, onde atua desde 2016, após transferência do Hamburgo. Valores da negociação não foram divulgados pelo clube.

O turco iniciou sua carreira em categorias de base de times como Schalke 04, Borussia Dortmund e SG Wattenscheid 09, entre 2007 e 2012. Chegou a integrar o time "reserva" do Dortmund II em 2013, até seguir para a equipe do Hamburgo no mesmo ano, onde estreou no campeonato nacional no dia 20 de abril de 2014. Entretanto, o começo de carreira do jovem foi marcado por diversas lesões, o que acabou atrapalhando o rendimento. O meia foi emprestado ao Kaiserslautern e Fortuna Düsseldorf, onde marcou 10 gols em 25 jogos do campeonato, além da grande visão de jogo, o que lhe rendeu o passaporte para o Hoffenheim em 2016, onde permaneceu até a temporada atual.

Seus números são excelentes e já bem vistos pela torcida do vermelho Leverkusen. O turco-alemão de 1,82 metro de altura marcou 12 gols em 86 partidas, incluindo 71 na Bundesliga. Em 2017, o jogador integrou a equipe da Alemanha, na vitória do título da Copa das Confederações na Rússia.

O meia mostrou-se feliz com a mudança e rasgou elogios ao modo de jogo da nova equipe.

"O próximo passo depois de três anos muito bons no TSG. O Bayer 04 sempre jogou futebol atraente e ofensivo. Esse estilo combina comigo e estou realmente ansioso para fazer parte desse time".

O Bayer Leverkusen ocupa atualmente a quinta colocação da tabela da Bundesliga, com 54 pontos. No próximo sábado (11), às 10h30, o time enfrenta o Schalke 04, na BayArena. O clube promete dar tudo de si em busca de uma vaga na Champions League.