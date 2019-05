Após temporada desastrosa, Schalke 04 escolhe David Wagner para cargo de treinador

Após uma temporada desastrosa que quase terminou em rebaixamento, o Schalke 04 anunciou o novo treinador que estará a frente da equipe em 2019/2020 nesta quinta-feira (09). A informação foi postada nas redes sociais e também no site.

David Wagner, profissional que seguiu no comando do Huddersfield Town até janeiro deste ano, assumirá a equipe em contrato de três anos, válido até 30 de junho de 2022.

O alemão-americano já defendeu as cores do Schalke 04 no passado, mas desta vez, dentro de campo. De 1995 até 1997, jogou 36 partidas e marcou 3 gols, sendo 29 jogos pela Bundesliga, com 2 gols. Cinco jogos na Taça UEFA com um gol marcado e duas aparições na Copa da Alemanha. Estava presente também na classificação dos azuis na Liga Europa pela primeira vez em 19 anos de história, e em 1997, na conquista do título da Copa da UEFA. Também deixou sua marca em times como Eintracht Frankfurt, Mainz 05, FC Gütersloh, SV Waldhof e Darmstadt 98.

Já como treinador, Wagner começou a treinar o Hoffenheim, treinando o sub-19 e sub-17 de 2007 e 2009. Em 2011, o ex-jogador assumiu o Borussia Dortmund II, segunda equipe dos aurinegros até 2015. Em novembro do mesmo ano, ele ocupou o lugar no banco de reservas do Huddersfield Town, clube que estava na segunda divisão inglesa, deixando muitos ingleses surpresos com a estréia na competição e a qualidade passada à equipe.

O diretor esportivo, Jochen Schneider, elogiou o perfil do treinador e garantiu que a opção é a melhor possível para o time no momento, tranquilizando a torcida azul.

"Estamos muito contentes por termos conquistado um treinador para nós, com David Wagner, que se encaixa perfeitamente no perfil de nossos requisitos. Alguém que projeta o futebol para que a equipe se encarregue da ação correndo intensamente, com a maior velocidade possível. Mas também alguém que pode formar uma equipe com sua personalidade e melhorar os jogadores individualmente".

David afirmou conhecer bem a equipe azul, e garante que dará tudo de si para garantir resultados melhores para a torcida fanática.

"Eu sei por experiência pessoal o quão forte o Schalke 04 pode ser quando a equipe, o clube e os torcedores estão trabalhando juntos. Ser capaz de me imergir neste ambiente mais uma vez e ser capaz de ajudar a mudar a situação foram grandes fatores na minha decisão de voltar à Bundesliga".

Segundo informações do clube, o treinador deve escolher o restante da equipe técnica nas próximas semanas.

Na temporada atual, o Schalke salvou-se de cair para a segunda divisão do Campeonato Alemão nas últimas rodadas. Ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos. Enfrenta neste sábado (11), às 10h30, o Bayer Leverkusen, na BayArena, pela 33ª rodada, a penúltima.