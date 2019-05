Real Madrid extende seu contrato com Adidas até 2028

Nesta quarta-feira (09), o Real Madrid anunciou acordo para estender por mais três anos o contrato que o time tem com a Adidas. O patrocínio agora vai até junho de 2028, um total de 30 anos de parceria entre o clube espanhol e a empresa de material esportivo. Em 1998, a empresa alemã produziu os uniformes do Real pela primeira vez. No mesmo ano, o clube levantou as taças da Champions League e da Copa Intercontinental.

"Real Madrid e Adidas são duas das marcas mais emblemáticas do mundo do esporte. É um passo natural estender nosso bem-sucedido patrocínio até 2028. Juntos seguiremos construindo essa aliança estratégica que nos permite seguir sendo referências e líderes desta indústria do futebol. Por tudo isso, a Adidas é o patrocinador ideal para nós", disse o presidente do clube, Florentino Pérez.

Desde o inicio desta parceria, o time espanhol coquistou seis edições da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Espanha, quatro Supercopas da Europa, seis edições da La Liga e duas Copas do Rei.

"A Adidas oferece o melhor material para nosso rendimento dentro do campo e fantásticos produtos originais para nossos torcedores no mundo todo. Estamos convencidos que, juntos, teremos mais anos de muito sucesso", finalizou Pérez.

Kasper Rosted, executivo-chefe da Adidas disse estar satisfeito em manter a parceria, que o Real Madrid é uma das melhores franquias do esporte.

"Esse acordo nos ajudará a cumprir nossa missão de ser a melhor empresa do mundo do esporte e também confirma a liderança da Adidas na categoria do futebol. Estamos orgulhosos de continuar vestindo todas as equipes do Real Madrid e de ser servir todos os torcedores do clube no mundo com produtos inovadores e com muito estilo", declarou o empresário.