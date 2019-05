Com hat-trick de Aubameyang , Arsenal derrota Valencia e está na final da Europa League

Em mais um grande jogo, o Arsenal foi até a Espanha nesta quinta-feira (9) para encarar o Valencia pelo jogo da volta da semifinal da Europa League, os Gunners venceram por 4 a 2, dois gols de Gameiro para os donos da casa; três gols de Aubameyang e um de Lacazette para o time inglês.

Para conseguir uma reviravolta no jogo da volta, Los Che precisavam ganhar do visitante por dois gols de diferença e aos 11', após boa troca de passes no ataque, o Valencia abriu o placar com Gameiro, após passe de Rodrigo. No lance seguinte, Rodrigo dominou dentro da área e finalizou, a bola bateu em Gameiro que tirou o segundo gol espanhol. A equipe valenciana não parou de atacar, aos 15', Rodrigo assustou mais uma vez a torcida do Arsenal, o atacante recebeu na entrada da área e soltou um foguete, a bola passou muito perto da meta de Petr Cech.

Os Gunners chegaram pela primeira vez e com gol, Lacazette desviou e a bola sobrou para Aubameyang que soltou o pé e empatou a partida aos 17'.

A virada do Arsenal aconteceu aos cinco minutos, depois que Lucas Torreira achou Lacazette dentro da área e o atacante francês passou pela defesa e para fazer o segundo gol dos Gunners. Pouco tempo depois, aos 13' da etapa final, Rodrigo chutou cruzado e a bola bateu em Gameiro antes de morrer no fundo do gol. Aos 24', Maitland-Niles cruzou para a área e Aubameyang desviou para o fundo do gol, o Arsenal colocava os pés na final da competição.

Nos momentos finais, exatos 43 minutos, Mkhitaryan achou o gabonês na área, que soltou o pé para sacramentar a vitória do visitante por 4 a 2.

Com o resultado, à final da Europa League será inglesa, confronto londrino entre Arsenal e Chelsea no dia 29 de maio às 16h no Estádio Olímpico de Baku, em Baku no Azerbaijão. O campeão tem vaga garantida na próxima edição da Champions League.