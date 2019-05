Manchester United anuncia a saída do meio-campista Ander Herrera

Na manhã deste sábado (11), o torcedor do Manchester United recebeu uma notícia nada boa. O clube anunciou a saída do volante Ander Herrera após não conseguir acordo para a renovação do espanhol. O jogador não definiu o clube que vai jogar na próxima temporada, apenas se despediu do clube inglês.

Após muita novela, chegou o fim da era Herrera no Manchester United, que durou cinco anos, de 2014 à 2019. O jogador chegou aos Red Devils por 36 milhões do Athletic Bilbao após pedido do técnico Louis van Gaal.

A goodbye message from @AnderHerrera. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/z56bmBwXa9

— Manchester United (@ManUtd) 11 de maio de 2019

Na temporada atual, Herrera foi muito importante para a arrancada do United após a chegada do técnico Ole Gunnar Solskjaer, fazendo parte do trio no meio que dava muita movimentação ao time, junto com Matic e Pogba. Segundo jornais da Inglaterra, o jogador pediu um valor exato para renovar o contrato com os ingleses, mas o clube recusou de cara, logo em seguida o jogador recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain no qual o agradou.

Em entrevista para a TV oficial do Manchester United - MUTV -, Herrera comentou sobre seu amor pelo clube: "Eu não posso mentir, não nasci um torcedor do Manchester United, mas eu quero que todos saibam que uma parte do meu coração será sempre um Diabo Vermelho.", comentou.

Pelo clube inglês foram 189 jogos, 20 gols, 27 assistências e quatro títulos; uma Europa League, uma FA Cup, uma Copa da Liga e uma Super Copa da Inglaterra.

Despedida sem jogar?

O United joga amanhã (12) a sua última partida na temporada 18/19 contra o Cardiff City em Old Trafford, válido pela 38° rodada da Premier League e segundo o jornal local de Manchester, o ''MEN'', Herrera não foi visto com o elenco no hotel que a equipe se concentra antes das partidas.