Bayern de Munique empata com RB Leipzig e decisão do título fica para última rodada da Bundesliga

A Alemanha ainda não conhece o dono do título da temporada 2018/19 da Bundesliga. Isso porque o líder Bayern de Munique ficou no 0 a 0 contra o RB Leipzig neste sábado (11), jogando na Red Bull Arena, pela penúltima rodada do campeonato. Em jogo marcado pela atuação do VAR, que impediu o time visitante de conquistar o heptacampeonato antecipado, o campeonato será decidido na última rodada.

O rival Borussia Dortmund também tem chances de sagrar-se vencedor. O time amarelo venceu o Fortuna Düsseldorf por 3 a 2 no Signal Iduna Park neste sábado e manteve a diferença em dois pontos. Se o líder tropeçar, o título pode seguir para os rivais.

Domínio bávaro

O primeiro tempo contou com um melhor desempenho do Bayern, que foi para cima para tentar abrir o placar. O polonês Lewandowski teve boas chances logo no início de jogo. Aos 8 minutos Thiago Alcântara deixa o atacante de frente com o goleiro, mas ele acaba chutando para fora. Gnabry também arriscou jogadas, mas sem sucesso. O Leipzig resistiu a pressão e também buscou furar a defesa dos bávaros, mas com poucos chutes ao gol. O Bayern seguiu até o final da primeira etapa dominando e com posse, mas sem grandes atuações de perigo ao goleiro Gulácsi.

Atuação do VAR e empate

Logo no começo da segunda etapa, Goretzka marca o primeiro gol da segunda etapa, aproveitou a sobra na área e mandou para as redes. Porém, logo em seguida, o VAR analisou o lance e o gol foi anulado, deixando torcedores frustrados. Em boa atuação, Gnabry teve ótima chance, mas parou na trave. O RB ofereceu pouco perigo à defesa bávara. O Bayern bem que tentou, mas todas as chances eram em vão. No final da partida, Kovac optou por Robben e Ribery, mas as tentativas não deram certo. Nos últimos minutos, Lewandowski teve uma cobrança de falta perigosa, próximo a área. Porém, ao cobrar, a bola foi para fora, longe das redes. Mesmo com domínio, o Bayern não saiu do zero, foi parado pelo VAR e empatou fora de casa com o RB Leipzig.

Entenda a situação de cada um

O Bayern segue com 75 pontos na primeira colocação. O Dortmund, com 73 na vice-liderança. Na última rodada da Bundesliga, o Bayern recebe o Eintratch Frankfurt em casa, na Allianz Arena. Para ser campeão, o time bávaro só depende de um empate. Já os aurinegros visitam o Borussia Mönchengladbach no Borussia-Park, precisando de uma vitória. Se o Bayern perder, o Dortmund pode levantar o caneco.

Lembrando que Frankfurt e Borussia Mönchengladbach brigam por uma vaga na Champions League vão com raça em busca dos três pontos.

Os jogos acontecem todos no mesmo horário, no próximo sábado (18), às 10h30.